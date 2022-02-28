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    Суттер: война в Украине бьет по деятельности Eesti Energia

    Руководитель Eesti Energia Хандо Суттер. Фото: Liis Treimann

    Война в Украине накладывает тяжелый отпечаток на деятельность Eesti Energia, поскольку турбины и запчасти для старых электростанций производятся в России, а на Нарвском карьере много оборудования, связанного с Украиной, Беларусью и Россией, сказал глава госкомпании Хандо Суттер.

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    На данный момент поставки из России, Беларуси и Украины приостановлены. «Нам нужно найти быстрые решения и альтернативы», - признает Суттер, передает Äripäev.
    Турбины старых электростанций Enefit Power производятся в России, а предназначенные для них запасные части можно приобрести только у производителя. В Нарвском карьере много машин и оборудования, которые связаны с Украиной, Беларусью или Россией – например, запчасти автопарка БелАЗа почти незаменимы и производятся в Беларуси.
    В Ида-Вирумаа патриотизма больше, чем в Таллинне
    По словам главы госкомпании Хандо Суттера, у компании довольно много точек соприкосновения с пострадавшими от конфликта странами, и всем им нужно найти альтернативы или решения. Например, партнеры Eesti Energia по разработке программного обеспечения находятся в Украине.
    Суттер поблагодарил коллег из Ида-Вирумаа, отметив, что у них эстонского патриотизма даже больше, чем в Таллинне: «Не стоит думать, что там что-то иначе, люди очень мотивированы на обеспечение безопасности поставок».
    Председатель правления Eesti Energia также уверил, что безопасность электроснабжения жителей Эстонии гарантирована даже в случае полного прекращения поставок из России. Так, у компании продуманы различные сценарии риска, и они ведут переговоры с Elering об увеличении аварийной мощности.

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