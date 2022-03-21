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dv.ee

21 марта 2022 в 9:27 Поделиться:









Автоперевозчики просят срочно снизить акциз на топливо

Организации, объединяющие грузовых и пассажирских перевозчиков, а также представители топливной отрасли просят правительство в срочном порядке рассмотреть вопрос о снижении акциза на дизельное топливо.

Автоперевозчики предлагают временно снизить акциз на дизельное топливо до 33 сентов за литр. Фото: Андрас Кралла

Нынешний рекордный рост цен на дизельное топливо может стать причиной сокращения тысяч рабочих мест в транспортном секторе и общего снижения конкурентоспособности эстонского бизнеса, говорится в совместном заявлении транспортных, логистических и топливно-энергетических компаний, которое было представлено правительству Эстонии и парламентской комиссии по экономике и финансам.