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    Компания Meta признана в России экстремистской организацией

    Тверской суд города Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.

    Meta - материнская компания социальной сети Facebook.Фото: Rafael Henrique, Reuters/Scanpix
    Meta принадлежат крупнейшие в мире соцсети и мессенджеры, такие как Facebook, Instagram и WhatsApp, напоминает BBC Russian.
    Решение вступило в силу немедленно. Доступ к соцсетям Facebook и Instagram был заблокирован в России еще в первой половине марта.
    Ограничительные меры не распространяются на WhatsApp, поскольку, по мнению российской прокуратуры, у мессенджера отсутствует функция "по публичному распространению информации".
    Ранее представитель Генпрокуратуры утверждал в суде, что российских пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.

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