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21 марта 2022 в 14:31 Поделиться:









Компания Meta признана в России экстремистской организацией

Тверской суд города Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.

Meta - материнская компания социальной сети Facebook. Фото: Rafael Henrique, Reuters/Scanpix

Meta принадлежат крупнейшие в мире соцсети и мессенджеры, такие как Facebook, Instagram и WhatsApp, напоминает BBC Russian

Решение вступило в силу немедленно. Доступ к соцсетям Facebook и Instagram был заблокирован в России еще в первой половине марта.

Ограничительные меры не распространяются на WhatsApp, поскольку, по мнению российской прокуратуры, у мессенджера отсутствует функция "по публичному распространению информации".

Ранее представитель Генпрокуратуры утверждал в суде, что российских пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.