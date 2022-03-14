Война в Украине: Россия запросила у Китая военную помощь, восстановлено электроснабжение Чернобыля

Проживающие в отелях беженцы вскоре должны будут вернуться к «обычной» жизни

Быстрое решение экстренной ситуации – так описывает происходящую с украинскими беженцами ситуацию руководитель центра кризисной поддержки Департамента социального страхования (SKA) Кайса Юпрус-Тали. На данный момент государство выделяет принимающей стороне 50 евро на проживание и питание одного беженца в день, и в SKA надеются, что скоро они смогут вернуться к обычной жизни, пишет