Война в Украине: Россия запросила у Китая военную помощь, восстановлено электроснабжение Чернобыля
Последствия российского ракетного удара по военной базе на западе Украины.Фото: @BACKANDALIVE, Reuters/Scanpix
Идет девятнадцатый день с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости на утро 14 марта:
• Переговоры между Украиной и Россией продолжаются
теперь ежедневно в формате видеоконференций, сообщает "Украинская правда"
. Делегация Украины добивается встречи президентов Зеленского и Путина. Участвующий в переговорах с российской стороны депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил о достигнутом "существенном прогрессе". Конкретные мирные соглашения могут быть заключены уже в ближайшие дни, информирует Daily Mail
.
• По сведениям администрации США, российское руководство обратилось к Китаю с просьбой оказать военную и экономическую помощь
. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN
предупредил о том, что в случае оказания военной поддержки России Китай рискует столкнуться с самыми серьезными последствиями. Сегодня Салливан летит в Рим на переговоры с высокопоставленным китайским дипломатом Ян Цзечи, на которой будет обсуждаться война в Украине, пишет Financial Times
.
• Россия нанесла ракетный удар по украинской военно-тренировочной базе
неподалеку от границы с Польшей. База, где находились инструкторы из стран НАТО, использовалась для подготовки украинских военных. По словам губернатора Львовской области Максима Козицкого, в результате ракетного удара 35 человек погибли, 134 получили ранения, информирует BBC News
.
• По сведениям Генштаба украинских вооруженных сил, спецназ Беларуси отказался участвовать в боевых действиях против Украины
, передает УНИАН
.
• Украинские специалисты восстановили высоковольтную линию, которая снабжает электроэнергией Чернобыльскую АЭС
. С 9 марта, когда в результате боев электроснабжение оказалось нарушено, станция обеспечивалась электроэнергией за счет резервных генераторов. Территория Чернобыльской АЭС по-прежнему находится под контролем российской армии, сообщает BBC News
.
• Глава Чечни Рамзан Кадыров принимает личное участие в российском военном вторжении в Украину
. Как сообщил Кадыров, он находился сейчас в Гостомеле неподалеку от Киева. В ответ советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что если глава Чечни действительно находится в этом районе, то вооруженные силы Украины его уничтожат, пишет "Коммерсант"
.
• Министр финансов России Антон Силуанов впервые с начала войны в Украине объявил о том, какая часть валютных резервов Банка России оказалась заморожена
в результате введения санкций. По словам Силуанова, речь идет примерно о 300 млрд долларов (общий объем российских валютных резервов оценивается в 640 млрд долларов). Оставшиеся средства хранятся в виде золота и бумаг, деноминированных в китайских юанях, информирует "Интерфакс"
.
• С сегодняшнего дня в России заблокирован "Инстаграм"
- решение об этом российские власти приняли в минувшую пятницу. Владелец популярного сервиса, американская корпорация Meta, может быть признана в России экстремистской организацией. Ранее в России была заблокирована социальная сеть "Фейсбук", которая также принадлежит Meta, передает BBC Russian
.
• Власти Бермудских островов, где зарегистрированы до 80% российских авиалайнеров, приостановили действие их сертификатов летной годности
, пишут "Ведомости"
. Несмотря на это, самолеты продолжают полеты над территорией России. Эксперты утверждают, что 745 из более чем тысячи лайнеров российских авиакомпаний зарегистрированы на Бермудах.
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