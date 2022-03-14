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      Война в Украине: Россия запросила у Китая военную помощь, восстановлено электроснабжение Чернобыля

      Последствия российского ракетного удара по военной базе на западе Украины.Фото: @BACKANDALIVE, Reuters/Scanpix

      Идет девятнадцатый день с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости на утро 14 марта:

      Переговоры между Украиной и Россией продолжаются теперь ежедневно в формате видеоконференций, сообщает "Украинская правда". Делегация Украины добивается встречи президентов Зеленского и Путина. Участвующий в переговорах с российской стороны депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил о достигнутом "существенном прогрессе". Конкретные мирные соглашения могут быть заключены уже в ближайшие дни, информирует Daily Mail.
      • По сведениям администрации США, российское руководство обратилось к Китаю с просьбой оказать военную и экономическую помощь. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN предупредил о том, что в случае оказания военной поддержки России Китай рискует столкнуться с самыми серьезными последствиями. Сегодня Салливан летит в Рим на переговоры с высокопоставленным китайским дипломатом Ян Цзечи, на которой будет обсуждаться война в Украине, пишет Financial Times.
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      Россия нанесла ракетный удар по украинской военно-тренировочной базе неподалеку от границы с Польшей. База, где находились инструкторы из стран НАТО, использовалась для подготовки украинских военных. По словам губернатора Львовской области Максима Козицкого, в результате ракетного удара 35 человек погибли, 134 получили ранения, информирует BBC News.
      • По сведениям Генштаба украинских вооруженных сил, спецназ Беларуси отказался участвовать в боевых действиях против Украины, передает УНИАН.
      Украинские специалисты восстановили высоковольтную линию, которая снабжает электроэнергией Чернобыльскую АЭС. С 9 марта, когда в результате боев электроснабжение оказалось нарушено, станция обеспечивалась электроэнергией за счет резервных генераторов. Территория Чернобыльской АЭС по-прежнему находится под контролем российской армии, сообщает BBC News.
      Глава Чечни Рамзан Кадыров принимает личное участие в российском военном вторжении в Украину. Как сообщил Кадыров, он находился сейчас в Гостомеле неподалеку от Киева. В ответ советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что если глава Чечни действительно находится в этом районе, то вооруженные силы Украины его уничтожат, пишет "Коммерсант".
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      Министр финансов России Антон Силуанов впервые с начала войны в Украине объявил о том, какая часть валютных резервов Банка России оказалась заморожена в результате введения санкций. По словам Силуанова, речь идет примерно о 300 млрд долларов (общий объем российских валютных резервов оценивается в 640 млрд долларов). Оставшиеся средства хранятся в виде золота и бумаг, деноминированных в китайских юанях, информирует "Интерфакс".
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      Власти Бермудских островов, где зарегистрированы до 80% российских авиалайнеров, приостановили действие их сертификатов летной годности, пишут "Ведомости". Несмотря на это, самолеты продолжают полеты над территорией России. Эксперты утверждают, что 745 из более чем тысячи лайнеров российских авиакомпаний зарегистрированы на Бермудах.

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