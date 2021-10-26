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    Прибыль Facebook в третьем квартале превысила 9 млрд долларов

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
    Компания Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 17%, до $9,19 млрд с $7,85 млрд годом ранее, сообщает «Интерфакс».
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    20 октября 2021
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    Квартальная выручка Facebook выросла до $29,01 млрд против $21,47 млрд годом ранее.
    Темпы роста обоих показателей замедлились по сравнению с предыдущим кварталом, что может быть связано с введением корпорацией Apple Inc. новых настроек приватности для своих устройств: с апреля этого года Apple начала требовать от владельцев приложений запрашивать у пользователей информацию о том, какими данными они готовы делиться.
    Прогноз выручки компании на четвертый квартал оказался хуже прогнозов рынка, и главный финансовый директор Facebook Дэвид Венер отметил "существенную неопределенность, связанную с последствиями изменений в операционной системе для устройств Apple - iOS 14, а также макроэкономическими факторами и последствиями COVID-19".
    По прогнозу Facebook, его выручка в четвертом квартале составит $31,5-34 млрд, однако эксперты в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $34,72 млрд.

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