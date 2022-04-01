В Финляндии одна крупная забастовка сменяет другую

Прибывшие в Эстонию россияне активно пользуются криптообменниками

С начала марта в пункты обмена криптовалют в центре Таллинна обращаются десятки клиентов с российскими паспортами. Для многих операции с криптовалютой остались единственным способом перевести средства из рублей в евро. Представитель отрасли уверяет, что инструментом для обхода санкций такие операции не станут, поскольку общая сумма снятий ограничена €5000.

С начала марта в пункты обмена криптовалют в центре Таллинна обращаются десятки клиентов с российскими паспортами. Для многих операции с криптовалютой остались единственным способом перевести средства из рублей в евро. Представитель отрасли уверяет, что инструментом для обхода санкций такие операции не станут, поскольку общая сумма снятий ограничена €5000.