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    Финские порты во вторник будут частично закрыты из-за забастовки

    Во вторник в 06:00 утра во всех портах Финляндии начнется суточная забастовка, организованная местным профсоюзом работников автотранспорта (АКТ), сообщает YLE.

    Стивидоры в финском порту Вуосаари (иллюстративное фото).Фото: AFP PHOTO LEHTIKUVA / Markku Ulander
    В забастовке, которая продлится с 06:00 утра 28 декабря до 06:00 утра 29 декабря, примут участие все сотрудники, на которых распространяется коллективный договор докеров и портовых операторов, информирует YLE.
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