Финские порты во вторник будут частично закрыты из-за забастовки

Bloomberg: лидеры европейских фондовых рынков в 2021 году

Уходящий год ознаменовался значительным ростом на европейских фондовых рынках. Как отмечает агентство Bloomberg, в 2021 году больше других выросли в цене акции крупных европейских банков, целого ряда шведских компаний, продавца швейцарских часов Watches of Switzerland и бельгийского автомобильного дилера D’Ieteren.

Уходящий год ознаменовался значительным ростом на европейских фондовых рынках. Как отмечает агентство Bloomberg, в 2021 году больше других выросли в цене акции крупных европейских банков, целого ряда шведских компаний, продавца швейцарских часов Watches of Switzerland и бельгийского автомобильного дилера D’Ieteren.