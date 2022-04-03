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    Литва с начала апреля полностью отказалась от российского газа

    Литва больше не импортирует российский газ для удовлетворения своих внутренних потребностей, сообщает Reuters.

    СПГ-терминал в порту Клайпеды.Фото: Georg Kõrre, Reuters/Scanpix
    Таким образом, Литва стала первой страной в Европе, добившейся независимости от газовых поставок из России, информирует Reuters.

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