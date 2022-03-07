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    Verslo Žinios: влияние санкций особенно остро ощущается в Калининграде

    Как сообщает литовская деловая газета Verslo Žinios, особенно остро влияние западных санкций, введенных в отношении России в ответ на российское вторжение в Украину, сегодня ощущается в Калининградской области - анклаве, полностью отделенном от остальной России территорией Литвы.

    Компания Maersk на днях приостановила выполнение новых заказов на перевозку контейнеров с грузами первой необходимости в Калининград и из Калининграда.Фото: MARIO TAMA, Getty Images/AFP/Scanpix
    Работающие в Калининградской области российские компании больше не могут импортировать необходимые для производства сырье и материалы, а также экспортировать товары, которые они производят, пишет Verslo Žinios.
    Так, Литва вместе с другими европейскими странами отказалась продавать калининградским производителям мебели поролон, итальянцы прекратили отгружать ткани, немецкие компании отменили контракты на поставку оборудования.
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    Если говорить о проблемах мебельщиков, то на прямой импорт приходится около половины компонентов и материалов, необходимых предприятиям мебельной промышленности Калининграда.
    Другая половина компонентов, официально производимых на территории Таможенного союза, также на 90% импортируется.
    Кроме того, по словам главы Ассоциации калининградских мебельщиков Евгения Перунова, существенное влияние на себестоимость продукции оказывает и стремительное падение курса рубля.
    Даже если будут найдены новые поставщики, затраты на импорт компонентов и экспорт продукции в любом случае значительно увеличатся, уверен Перунов.
    Как рассказывают калининградские автоперевозчики, у них сегодня две основные проблемы. Во-первых, нет возможности загрузиться сырьем и товарами по пути из Европы в Калининград, поэтому машины вынуждены возвращаться порожняком. А, во-вторых, сроки оплаты транспортных услуг теперь значительно увеличились.
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    Тем временем судоходная компания Maersk объявила о том, что приостанавливает выполнение новых заказов на перевозку контейнеров с грузами первой необходимости в/из портов Калининграда, Санкт-Петербурга и Новороссийска, пишет агентство "Интерфакс".
    "Все большее число терминалов в Европе сообщают нам, что они больше не смогут обрабатывать какие-либо дополнительные грузы, происходящие или предназначенные для России, включая перевалку", - отмечают представители Maersk.
    "Поскольку стабильность нашей деятельности и грузов наших клиентов имеет решающее значение, мы также временно прекращаем прием всех новых заказов Maersk в/из Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска, независимо от того, является ли груз продовольственным, медицинским или гуманитарным. Дальний Восток России в настоящее время не затронут", - говорится в распространенном компанией сообщении.

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