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7 марта 2022 в 12:25 Поделиться:









Verslo Žinios: влияние санкций особенно остро ощущается в Калининграде

Как сообщает литовская деловая газета Verslo Žinios, особенно остро влияние западных санкций, введенных в отношении России в ответ на российское вторжение в Украину, сегодня ощущается в Калининградской области - анклаве, полностью отделенном от остальной России территорией Литвы.

Компания Maersk на днях приостановила выполнение новых заказов на перевозку контейнеров с грузами первой необходимости в Калининград и из Калининграда. Фото: MARIO TAMA, Getty Images/AFP/Scanpix

Работающие в Калининградской области российские компании больше не могут импортировать необходимые для производства сырье и материалы, а также экспортировать товары, которые они производят, пишет Verslo Žinios

Так, Литва вместе с другими европейскими странами отказалась продавать калининградским производителям мебели поролон, итальянцы прекратили отгружать ткани, немецкие компании отменили контракты на поставку оборудования.

Если говорить о проблемах мебельщиков, то на прямой импорт приходится около половины компонентов и материалов, необходимых предприятиям мебельной промышленности Калининграда.

Другая половина компонентов, официально производимых на территории Таможенного союза, также на 90% импортируется.

Кроме того, по словам главы Ассоциации калининградских мебельщиков Евгения Перунова, существенное влияние на себестоимость продукции оказывает и стремительное падение курса рубля.

Даже если будут найдены новые поставщики, затраты на импорт компонентов и экспорт продукции в любом случае значительно увеличатся, уверен Перунов.

Как рассказывают калининградские автоперевозчики, у них сегодня две основные проблемы. Во-первых, нет возможности загрузиться сырьем и товарами по пути из Европы в Калининград, поэтому машины вынуждены возвращаться порожняком. А, во-вторых, сроки оплаты транспортных услуг теперь значительно увеличились.

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Тем временем судоходная компания Maersk объявила о том, что приостанавливает выполнение новых заказов на перевозку контейнеров с грузами первой необходимости в/из портов Калининграда, Санкт-Петербурга и Новороссийска, пишет агентство "Интерфакс"

"Все большее число терминалов в Европе сообщают нам, что они больше не смогут обрабатывать какие-либо дополнительные грузы, происходящие или предназначенные для России, включая перевалку", - отмечают представители Maersk.

"Поскольку стабильность нашей деятельности и грузов наших клиентов имеет решающее значение, мы также временно прекращаем прием всех новых заказов Maersk в/из Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска, независимо от того, является ли груз продовольственным, медицинским или гуманитарным. Дальний Восток России в настоящее время не затронут", - говорится в распространенном компанией сообщении.