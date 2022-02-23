Новости

dv.ee

23 февраля 2022 в 11:49 Поделиться:









Эксперт: Эстонии необходим еще один СПГ-терминал

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Фото: Scanpix

Еврокомиссия планирует снизить зависимость Европы от поставок «Газпрома». В Эстонии альтернативой российскому газу является сжиженный природный газ (СПГ), пишет Äripäev.

Читайте также Elering: Эстонии хватит электричества и без импорта из России

В настоящее время альтернативой российскому природному газу является сжиженный природный газ (СПГ), который можно импортировать танкерами из США, Ближнего Востока и Северной Африки. По словам члена правления Eesti Gaas Маргуса Каасика, на данный момент в Эстонии есть только один СПГ-терминал, и для полного перехода на СПГ этого недостаточно. «Определенно стоит продолжать развивать возобновляемую версию природного газа и полностью местное производство зеленого газа», - добавил он.

В этом году Alexela открывает новый СПГ-терминал в Хамине, Финляндия. «К сожалению, строительство СПГ-терминала в Палдиски реализовать не удалось. Это было бы большим подспорьем в обеспечении безопасности поставок в Эстонию», - сказал член правления Alexela Тармо Кярсна.

Как Кярсна, так и Каасик уверяют, что, по крайней мере, частным потребителям беспокоиться о ценах на газ не нужно. «Сейчас предельная цена для бытовых потребителей составляет 6,5 цента за кВтч при потреблении газа до 2,75 МВтч в месяц. Часть, превышающая потолок цены, компенсируется. Аналогичные решения следует рассматривать, например, для жидкого топлива», - считает Кярсна. Каасик же придерживается мнения, что такой потолок цен является разумным как для газа, так и для электроэнергии, и более правительству не нужно вмешиваться в регулирование газового рынка.

В то же время Каасик признает, что сложно предсказать, как именно события вокруг Украины повлияют на стоимость газа: «Конфликт окажет более серьезное влияние на стоимость газа, если под угрозу будут поставлены его поставки из России. На данный момент нет серьезных опасений по поводу проблем с поставками, поэтому рост цен является умеренным».

Кадри Симсон готовит план на случай непредвиденных обстоятельств

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила в интервью AP, что лучший способ повысить энергетическую безопасность Европы в долгосрочной перспективе – это более активно использовать возобновляемые источники энергии. Если же говорить о ближайшем времени, то необходимо найти другие каналы газоснабжения.

Во вторник Симсон созвала группу экспертов, консультирующих Европейскую Комиссию по вопросам газового рынка. Цель – найти краткосрочные и быстрые в применении решения, которые могли бы компенсировать треть европейского газового рынка, которая сейчас приходится на «Газпром». «Если наихудший сценарий реализуется, важно, чтобы наши планы были готовы», - подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные, что, хотя запасы газа в Евросоюзе невелики, их хватит на нынешнюю зиму. В то же время очевидно, что в долгосрочной перспективе зависимость Европы от поставок «Газпрома» должна быть снижена, добавила она.