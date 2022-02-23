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    Эксперт: Эстонии необходим еще один СПГ-терминал

    Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.Фото: Scanpix

    Еврокомиссия планирует снизить зависимость Европы от поставок «Газпрома». В Эстонии альтернативой российскому газу является сжиженный природный газ (СПГ), пишет Äripäev.

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    В настоящее время альтернативой российскому природному газу является сжиженный природный газ (СПГ), который можно импортировать танкерами из США, Ближнего Востока и Северной Африки. По словам члена правления Eesti Gaas Маргуса Каасика, на данный момент в Эстонии есть только один СПГ-терминал, и для полного перехода на СПГ этого недостаточно. «Определенно стоит продолжать развивать возобновляемую версию природного газа и полностью местное производство зеленого газа», - добавил он.
    В этом году Alexela открывает новый СПГ-терминал в Хамине, Финляндия. «К сожалению, строительство СПГ-терминала в Палдиски реализовать не удалось. Это было бы большим подспорьем в обеспечении безопасности поставок в Эстонию», - сказал член правления Alexela Тармо Кярсна.
    Как Кярсна, так и Каасик уверяют, что, по крайней мере, частным потребителям беспокоиться о ценах на газ не нужно. «Сейчас предельная цена для бытовых потребителей составляет 6,5 цента за кВтч при потреблении газа до 2,75 МВтч в месяц. Часть, превышающая потолок цены, компенсируется. Аналогичные решения следует рассматривать, например, для жидкого топлива», - считает Кярсна. Каасик же придерживается мнения, что такой потолок цен является разумным как для газа, так и для электроэнергии, и более правительству не нужно вмешиваться в регулирование газового рынка.
    В то же время Каасик признает, что сложно предсказать, как именно события вокруг Украины повлияют на стоимость газа: «Конфликт окажет более серьезное влияние на стоимость газа, если под угрозу будут поставлены его поставки из России. На данный момент нет серьезных опасений по поводу проблем с поставками, поэтому рост цен является умеренным».
    Кадри Симсон готовит план на случай непредвиденных обстоятельств
    Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила в интервью AP, что лучший способ повысить энергетическую безопасность Европы в долгосрочной перспективе – это более активно использовать возобновляемые источники энергии. Если же говорить о ближайшем времени, то необходимо найти другие каналы газоснабжения.
    Во вторник Симсон созвала группу экспертов, консультирующих Европейскую Комиссию по вопросам газового рынка. Цель – найти краткосрочные и быстрые в применении решения, которые могли бы компенсировать треть европейского газового рынка, которая сейчас приходится на «Газпром». «Если наихудший сценарий реализуется, важно, чтобы наши планы были готовы», - подчеркнула она.
    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные, что, хотя запасы газа в Евросоюзе невелики, их хватит на нынешнюю зиму. В то же время очевидно, что в долгосрочной перспективе зависимость Европы от поставок «Газпрома» должна быть снижена, добавила она.

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