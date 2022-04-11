Сыырумаа и Осиновский сделали пожертвования партии Eesti 200

Всемирный банк: экономика Украины сократится на 45%, России - на 11%

По данным Всемирного банка, вторжение России в Украину приведет в нынешнем году к сокращению украинской экономики почти наполовину, или на 45,1%, сообщает Reuters.

По данным Всемирного банка, вторжение России в Украину приведет в нынешнем году к сокращению украинской экономики почти наполовину, или на 45,1%, сообщает Reuters.