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    Сыырумаа и Осиновский сделали пожертвования партии Eesti 200

    Олег Осиновский поддержал лишь партию Eesti 200 - и на это у него есть конкретная причина.Фото: Liis Treimann

    Свежие отчеты политических партий показывают, что партия Eesti 200 завоевывает сердца известных предпринимателей.

    «Я всегда выступаю за справедливость. Считаю, что то, что я делаю, справедливо», - так предприниматель Олег Осиновский пояснил, почему пожертвовал 5000 евро в пользу партии Eesti 200. Партии, входящие в парламент, получают поддержку от государства, а у непарламентских такого источника финансирования нет. «У парламентских партий есть возможность проводить гораздо более заметные и сильные кампании, поэтому нужно поддерживать те партии, которым не помогает государственная казна», - сказал Осиновский.

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