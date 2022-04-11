Сыырумаа и Осиновский сделали пожертвования партии Eesti 200
Олег Осиновский поддержал лишь партию Eesti 200 - и на это у него есть конкретная причина.Фото: Liis Treimann
Свежие отчеты политических партий показывают, что партия Eesti 200 завоевывает сердца известных предпринимателей.
«Я всегда выступаю за справедливость. Считаю, что то, что я делаю, справедливо», - так предприниматель Олег Осиновский пояснил, почему пожертвовал 5000 евро в пользу партии Eesti 200. Партии, входящие в парламент, получают поддержку от государства, а у непарламентских такого источника финансирования нет. «У парламентских партий есть возможность проводить гораздо более заметные и сильные кампании, поэтому нужно поддерживать те партии, которым не помогает государственная казна», - сказал Осиновский.
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