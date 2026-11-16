Важно, чтобы Нарва не стала маленьким и озлобленным Детройтом

Закрытие границы – информационная бомба, которая давно тикала. В Нарве этот вариант давно обсуждали, и все-таки бабахнуло неожиданно. Уверен, что у многих вечер прошел в переписке и телефонных разговорах с родственниками о том, что теперь делать.
- Корреспондент ДВ в Нарве Николай Андреев.
- Foto: Николай Андреев
Одновременно другая часть нарвитян (явное меньшинство) и часть жителей Эстонии в целом (явное большинство) ничего плохого в этой новости не увидели. «Давно уже надо было закрыть!» – я много раз за сутки слышал и читал это мнение.
Мы давно уже раскололись на два лагеря – на тех, кого касаются специфические нарвские проблемы, и на тех, кого они не касаются. Государство много говорит о сплочении общества, но, если честно, в Нарве сплочение заключается в том, чтобы заткнуть рот одной из этих групп. А это лишь усугубляет раскол.
Теперь уж и не вспомнить, с чего это началось. Но когда зеленые активисты продвигали закрытие сланцевой отрасли, их не касались сокращения, не они вынужденно стали гастарбайтерами в Швеции. Когда почти половину нарвитян лишили права голоса на муниципальных выборах, это не касалось тех, кто аплодировал в зале Рийгикогу. Языковые инспекторы, которые недавно оштрафовали множество врачей и медсестер Нарвской больницы, будут лечиться не здесь. Члены правительства не мерзнут в искусственно созданной ими очереди на границе, у них нет родственных связей в России и им не приходится заниматься полулегальным перетаскиванием товаров через границу, потому что другой работы найти в Нарве не удалось. Их это не касается.
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При этом Нарва в целом – вовсе не нищий город. Есть новые, растущие предприятия, часть горожан вполне благополучна. Именно специфические нарвские проблемы части нарвитян тоже не касаются – они живут, зарабатывают и тратят в более современной экономике, слабо связанной с географическим положением Нарвы. Но они в городе – меньшинство, причем более мобильное, чем консервативное большинство.
На пике в растущем городе текстильщиков и энергетиков жило около 85 тысяч человек, на прошлой неделе количество жителей в приграничном городе опустилось ниже 50 тысяч. Это официально, в статистику не входят те самые гастарбайтеры в Швеции. Теперь, после разгрома профобразования, после недавних сокращений в энергетике, город будет уменьшаться еще быстрее. Но Нарва не станет вторым Вильянди – маленьким, уютным и эстонским. Сейчас всем нам важно, чтобы Нарва не стала маленьким и озлобленным Детройтом. Даже если вы думаете, что вас это не коснется.