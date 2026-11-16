Назад Важно, чтобы Нарва не стала маленьким и озлобленным Детройтом Закрытие границы – информационная бомба, которая давно тикала. В Нарве этот вариант давно обсуждали, и все-таки бабахнуло неожиданно. Уверен, что у многих вечер прошел в переписке и телефонных разговорах с родственниками о том, что теперь делать.

Одновременно другая часть нарвитян (явное меньшинство) и часть жителей Эстонии в целом (явное большинство) ничего плохого в этой новости не увидели. «Давно уже надо было закрыть!» – я много раз за сутки слышал и читал это мнение.

Мы давно уже раскололись на два лагеря – на тех, кого касаются специфические нарвские проблемы, и на тех, кого они не касаются. Государство много говорит о сплочении общества, но, если честно, в Нарве сплочение заключается в том, чтобы заткнуть рот одной из этих групп. А это лишь усугубляет раскол.

Теперь уж и не вспомнить, с чего это началось. Но когда зеленые активисты продвигали закрытие сланцевой отрасли, их не касались сокращения, не они вынужденно стали гастарбайтерами в Швеции. Когда почти половину нарвитян лишили права голоса на муниципальных выборах, это не касалось тех, кто аплодировал в зале Рийгикогу. Языковые инспекторы, которые недавно оштрафовали множество врачей и медсестер Нарвской больницы, будут лечиться не здесь. Члены правительства не мерзнут в искусственно созданной ими очереди на границе, у них нет родственных связей в России и им не приходится заниматься полулегальным перетаскиванием товаров через границу, потому что другой работы найти в Нарве не удалось. Их это не касается.