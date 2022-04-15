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    За 12 лет производители возобновляемой энергии получили 900 млн евро субсидий

    С 2010 года правительство Эстонии предоставило местным производителям возобновляемой энергии в общей сложности около 900 млн евро в виде субсидий, сообщает ERR.

    Солнечные панели на крыше торгового центра в Таллинне (иллюстративное фото).Фото: Лийз Трейманн
    Схема дотаций на производство возобновляемой энергии и эффективную когенерацию была запущена в Эстонии в 2007 году, напоминает ERR.

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