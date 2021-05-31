В будущем устойчивая энергия будет поступать к потребителю с моря

Недавно компания Elering приступила к реализации инициативы по развитию электросети в Балтийском море как наиболее устойчивой и ответственной возможности производства возобновляемой и при этом доступной по цене энергии и создания новых рабочих мест.

“Почти 200 стран мира, в т.ч. Европейский Союз (ЕС), присоединились к Парижскому соглашению, которое ставит себе целью сдерживание глобального потепления. В рамках европейского «зеленого» соглашения ЕС взял на себя также отдельное амбициозное обязательство к 2050 году достичь во всем Союзе климатической нейтральности. Ключевой фактор в достижении этих целей – переход к устойчивой энергосистеме, в которой возобновляемая энергия играет ключевую роль,” – ознакомила директор программы морской электросети Elering Гетлин Денкс с проектом развития электросети в Балтийском море.

С точки зрения будущего возобновляемой энергии морская ветроэнергетика обладает наибольшим потенциалом, поскольку именно энергетический переворот с опорой на энергию морского ветра обошелся бы потребителю дешевле всего. Благодаря целому ряду благоприятных предпосылок, Балтийское море обладает большим потенциалом в сфере развития морских ветропарков.

По словам Денкс, для использования этого потенциала целесообразно создать морскую электросеть, которая объединила бы государства Балтийского побережья с расположенными и строящимися в море ветропарками. Это позволило бы внести вклад в достижение целей климатической и энергетической политики, усиление интеграции рынков и обеспечить надежность снабжения государств и региона в целом в условиях климатической нейтральности.

“Для Эстонии именно использование морской ветроэнергетики является наиболее устойчивым и ответственным, поскольку здесь нет никакого другого источника возобновляемой энергии с таким большим потенциалом,” – прибавила она.

Морская ветроэнергетика с большим потенциалом

Потенциал производства возобновляемой энергии на морской территории Эстонии во много раз превышает потребление – пик потребления Эстонии за всю историю измерений составил 1587 мегаватт (МВт), среднегодовое потребление энергии в государстве, включая потери в сети, составляет порядка 8,5 тераватт-час (TВТч). Принимая во внимание государственные цели в области климатической и энергетической политики, важно использовать этот потенциал по максимуму, поскольку единая морская электросеть это позволяет.

В климате Северных стран энергия ветра – источник возобновляемой энергии с наибольшим потенциалом, но поскольку на суше много ограничений, связанных с ветровыми условиями, природоохранными ограничениями, защитными сооружениями, инфраструктурой и жилыми районами, то морские ветропарки – это перспективное решение производства возобновляемой энергии в Балтийском море.

“Для достижения целей климатической и энергетической политики, поставленных в европейском «зеленом» соглашении, будущая европейская энергосистема должна опираться на растущую долю географически рассредоточенных источников возобновляемой энергии и быть достаточно гибкой, чтобы интегрировать различные энергоносители через разные системы. Вместе с тем нужно обеспечить эффективность использования ресурсов, надежность снабжения, избежать загрязнения и утраты биологического разнообразия,” - добавила Денкс.

Исходя из логики ЕС, где энергия является единым товаром внутреннего рынка, нужно еще лучше соединить между собой существующие соединения. При этом важно также планировать, строить и вводить в эксплуатацию новые соединения, чтобы потребители могли пользоваться более дешевым электричеством, а наши производители – предлагать производимую ими энергию значительно большему и более широкому кругу потребителей. Благодаря таким возможностям создается предпосылка для участия в более широком европейском энергетическом рынке и электросети. Однако для этого нам необходимо конкурентоспособное на рынке производственное оборудование.

“Именно для того, чтобы сделать энергосистему Эстонии привлекательной для производственных мощностей и способствовать достижению целей климатической и энергетической политики Европы и Эстонии, компания Elering и встала во главе инициативы по развитию оффшорной электросети в Балтийском море на международном уровне (Baltic Offshore Grid Initiative, BOGI), – объяснила директор программы морской электросети Гетлин Денкс. – Инициатива направлена на развитие наземной и морской сети как единого целого, чтобы укрепить межгосударственные соединения, позволить государствам развивать производство оффшорной возобновляемой энергии и обеспечить снабжение произведенной в море энергией эстонских потребителей. Создаваемая сеть – предварительное условие производства, ветропарки развивают застройщики, которые подключаются к сети через механизм аукциона,” – добавила Денкс.

Фото: Riina Solomonova

Климатическая нейтральность во всем ЕС к 2050 году

По словам директора программы морской электросети, Европейский Союз был зачинателем климатической политики, и в развитии энергосистем государств Балтийского побережья возобновляемая энергия играла важную роль. ЕС принял решение продвигать развитие возобновляемой энергии с помощью европейского «зеленого» соглашения и объединения рынков с конечной целью продвижения эффективного использования ресурсов, чтобы в 2050 году достичь во всем ЕС климатической нейтральности. Принятием государственных документов о развитии, регулирующих сферы климатической и энергетической политики (таких, как Основы климатической политики до 2050 года, Государственный план по энергетике и климату до 2030 года, Эстония 2035 и др.), Эстония поставила перед собой целый ряд амбициозных целей в этой области.

“Балтийское море обладает большим ветроэнергетическим потенциалом (предположительно свыше 90ГВт) благодаря многочисленным благоприятным условиям, например, мелководью, сильным ветрам и небольшим расстояниям до берега. Оборудование с более высокой производственной мощностью и большим количеством часов полной нагрузки по сравнению с наземным ветроэнергетическим оборудованием значительно сокращает затраты на производство энергии из морского ветра. Благодаря достигнутой экономии в Европе сооружаются также первые несубсидируемые морские ветропарки. Таким образом, именно энергетический переворот с опорой на энергию, выработанную из морского ветра, обошелся бы потребителю дешевле всего. Теперь самое время для инвестиций, инноваций и совершенствования технологий, которые позволят осуществлять соединение и передачу возобновляемой энергии, выработанной в открытом море,” – сообщила Денкс.

Морская электросеть – одно из таких решений: новаторский и эффективный способ соединения продукции оффшорных ветропарков с различными рынками. Создание соединений позволило бы электросети в Балтийском море увеличить стабильность систем передачи и обеспечить в регионе еще более сильную интеграцию рынков электричества и надежность энергоснабжения, уменьшить проблемы ограничений, связанных с передачей и производством энергии, и обеспечить оптимальный уровень использования инфраструктуры. Таким образом, морская ветроэнергетика крайне важна для будущего возобновляемой энергии.

Более выгодная цена для потребителя

Денкс отметила, что уже сейчас оптовые цены на электроэнергию ниже в тех государствах ЕС, где широко производится возобновляемая энергия. На сегодня государственные меры поддержки, наряду с публичными торгами и целями по внедрению, сыграли важную роль в развитии и более широком внедрении технологии возобновляемой энергии и сокращении сопутствующих расходов. Цель – создать морскую электросеть таким образом, чтобы она принесла наибольшую пользу обществу, как с социально-экономической точки зрения, так и с точки зрения достижения целей возобновляемой энергии и климатической политики.

Поскольку единая морская электросеть региона Балтийского моря еще только создается и ее первый пилотный проект, т.е. совместный государственный проект Эстонии и Латвии под названием ELWIND (от слов „Эстония“, „Латвия“ и „Wind energy“, т.е. эстонско-латвийская ветроэнергетика), находится в фазе стратегического развития, в настоящий момент более точное воздействие на цены на электроэнергию в регионе еще анализируется. Вместе с тем, во время строительства первого оффшорного ветропарка в Виндеби, неподалеку от южного побережья Дании, в 1991 году мало кто верил, что речь идет о чем-то большем, чем показательный проект. 30 лет спустя технология оффшорной ветроэнергетики развилась и широко используется, обеспечивая энергоснабжение миллионов людей во всем мире. Коэффициент использования новых сооружений высок, и в последние десять лет расходы непрерывно сокращались – при этом технология оффшорной выработки возобновляемой энергии очень конкурентоспособна по сравнению с технологией производства энергии из ископаемого топлива, а часто даже дешевле.

Новые рабочие места в секторе морской энергетики

Развитие морской возобновляемой энергетики на сегодня в Эстонии уже началось, как в частном, так и в государственном секторе. “Сколько работников потребуется или сколько должностей будет создано для этого в последующие годы, на данный момент предсказать сложно. Но если задуматься хотя бы об эстонско-латвийском проекте ELWIND по развитию возобновляемой энергетики в Балтийском море, то в смысле занятости он охватит сферы инфотехнологии, транспорта, финансового сектора, строительства, юридического сектора, логистики, металлургии, энергетики, а также многие другие различные жизненные сферы, как в Эстонии, так и за ее пределами. В Эстонии на данный момент морской сектор, в особенности сектор морской энергетики не особенно силен, поэтому создание ветропарка создаст также необходимость в создании связанных с ним рабочих мест. И эти рабочие места во многом появятся не в Таллинне, а на островах, побережье,” – рассказала Денкс о возможности новых рабочих мест.