Рост цен на электроэнергию заставляет задуматься о домашней солнечной электростанции

Четвертый месяц подряд мы наблюдаем интенсивный рост цен на электроэнергию. Учитывая растущий спрос и требование нулевого углеродного следа при производстве электричества, никакого снижения цен в ближайшем будущем ожидать не приходится.

Средняя цена выше, чем в предыдущие годы, а цены на фондовых рынках более волатильны, что способствует созданию новых производственных мощностей и решений для хранения энергии, умному управлению потреблением и заставляет нас уделять больше внимания энергоэффективности. Подробнее об этом рассказывает Микк Саар, член правления Energiapartner OÜ.

Компания Energiapartner OÜ ведет деятельность по трем основным направлениям, связанным с энергетикой: моделирование энергоэффективности зданий, то есть в первую очередь их энергетическая маркировка, проектирование и строительство солнечных электростанций, включая решения по хранению энергии, и создание зарядных систем для электромобилей. За 10 лет с момента зарождения эстонского рынка солнечной энергетики проектирование и строительство солнечных электростанций в масштабе частных домов, коммерческих зданий и больших наземных парков стало важнейшей частью работы компании. Рост сегмента связан и с общим ростом отрасли солнечной энергетики, и с тем, что компания уделяет большое внимание качеству, взаимодействию с клиентом при выработке подходящего решения и хорошему обслуживанию. Добрая слава среди клиентов важнее рекламы, маркетинга и сбыта.

С прекращением субсидирования установок возобновляемой энергии мощностью до 50 кВт в 2020 году можно было ожидать снижения интереса к строительству солнечных электростанций, особенно крупных наземных парков. Тем не менее, из-за роста цен на энергию интерес к солнечным электростанциям на крышах оказался выше, чем ожидалось. В результате всего этого и климатической политики, начавшей активно содействовать развитию возобновляемой энергетики, снижения интереса к солнечной энергии мы не наблюдаем.

Сегодня есть три основных финансовых причины для строительства солнечных станций. Во-первых, это требование почти нулевого потреблением энергии зданиями, в результате чего для достижения нужного энергетического класса требуется возобновляемая энергия. При этом солнечная электростанция в течение сегодняшнего периода кредитования при нынешних ценах успевает окупиться несколько раз.

Для существующих зданий основным резоном является возможность снижения затрат на электроэнергию. Третья причина – меньшее воздействие на окружающую среду с каждой следующей солнечной электростанцией. Согласно последнему ежегодному отчету института Фраунгофера о рынке солнечных электростанций, в наших широтах станция отрабатывает общее энергопотребление оборудования и строительства всего за 2–2,5 года. А значит, за 25 лет солнечная электростанция произведет в 10 и более раз больше энергии, чем было ею изначально потреблено. Кроме того, наиболее успешные решения по переработке позволяют рециркулировать 90–95% материалов солнечных панелей.

В начале года, в связи с отменой субсидий на возобновляемые источники энергии, мы оценили, что окупаемость домашних солнечных электростанций составляет 10–13 лет. Учитывая текущий рост цен, теперь она сократилась до 7–10 лет в зависимости от размеров станции и собственного потребления.

Запас энергии дает несколько эффектов

Поскольку цены на электроэнергию становятся все более нестабильными, а стоимость батарей падает, на повестке дня все чаще встает вопрос сохранения энергии. Решение хранения в случае солнечных станций дает несколько дополнительных эффектов. Во-первых, сохраняя энергию в батареях, вы можете покупать меньше электроэнергии из сети и всегда использовать солнце для покрытия пиков суточного потребления или дорогих вечерних часов. Во-вторых, можно использовать умные аккумуляторные решения, которые будут запасать электроэнергию из сети во время, когда солнечного света нет или недостаточно, чтобы использовать ее во время высоких утренних тарифов, обеспечивая экономию. В-третьих, аккумуляторные системы могут быть использованы как источники бесперебойного питания, чтобы всегда горел свет и работало все критически важное оборудование.

Те, кто не хочет устанавливать аккумуляторы вместе с солнечной станцией, могут ограничиться солнечной станцией с гибридным инвертором, а позже дополнить ее батареями. Точно так же к готовым аккумуляторным решениям позже можно добавить новую емкость для хранения энергии.

Сложности с подключением солнечной станции к центральной сети

Наша распределительная сеть построена с учетом определенного потребления, поэтому одной из самых больших проблем быстрого распространения солнечных станций является отсутствие в распределительной сети возможностей для подключения нового производственного оборудования. Уже сегодня это заметно влияет на многие потенциальные проекты солнечных электростанций. Например, если в здании есть подключение к сети, рассчитанной на определенное потребление, то при строительстве солнечной станции могут запретить подавать такое же количество энергии в сеть.

Во многих случаях нельзя подавать в сеть ни одного киловатта (кВт) электроэнергии или придется оплатить дорогостоящую модернизацию сети, чтобы создать такую возможность. Это означает необходимость планировать заниженную мощность солнечных электростанций, оснащать их решениями для управления, ограничивающими производственную мощность оборудования в случае перепроизводства, или предусмотреть аккумуляторные решения для хранения избыточной энергии. Чем больше будет построено солнечных электростанций, тем больше станет таких примеров, и преимущество получат те, кто раньше построил у себя солнечную электростанцию.

Что может умное зарядное устройство для электромобиля

Те, кто интересуется зарядным устройством для домашнего электромобиля, хотят, чтобы оно достаточно быстро заряжало, было безопасно и к тому же не препятствовало работе остальных устройств. Лучшее решение – максимально использовать электроэнергию, производимую солнечными панелями, а заодно почему бы не обеспечить себе возможность в будущем возвращать энергию из автомобиля в дом.

Сегодня самые типовые домашние зарядные устройства – это 11 кВт и 22 кВт. Когда заряжается автомобиль и работают бытовые приборы, общей мощности может не хватить, но, к счастью, для этой проблемы есть решение. Для нескольких зарядных устройств можно задать динамическое управление нагрузкой, которое отдает приоритет всем другим приборам-потребителям электроэнергии и меняет мощность автомобильного зарядного устройства, так чтобы бытовые приборы продолжали работать. Электромобиль получает для зарядки столько энергии, сколько остается от бытового потребления.

Чтобы получить больше свободной от бытовой нагрузки энергии для зарядки автомобилей, стоит рассмотреть возможность строительства солнечной электростанции. Солнечная энергия дешевле, чем электричество из центральной сети, а некоторые автомобильные зарядные устройства могут работать через инвертор в режиме, когда вся энергия, подаваемая в автомобиль, поступает только от солнечных батарей.

Доверьте установку автомобильного зарядного устройства специалисту

Точка зарядки электромобиля – это несколько больше, чем просто провод от щита и розетка в стене. Поэтому имеет смысл заказать проектирование и установку зарядной станции у специалистов, обладающих соответствующими знаниями и опытом, особенно с учетом упомянутых выше возможностей динамического управления нагрузкой или интеграции с солнечным инвертором. Для точки зарядки или зарядной инфраструктуры электромобиля требуется проект. До начала строительства должно быть подано извещение о строительстве, после чего нужно подтвердить соответствие электрическими измерениями и запросить разрешение на эксплуатацию. Эти процедуры также обеспечивают действительность страхового полиса в случае аварии.