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dv.ee

19 апреля 2022 в 16:54 Поделиться:









Акциз на "синий" дизель будет снижен

Дизельное топливо специального назначения разрешено использовать в сельском хозяйстве, а также (до 30.04.2023) - на сланцевых карьерах. Такое дизельное топливо также можно использовать в коммерческом рыболовстве. Фото: Raul Mee, Andres Haabu

Во вторник правительство принципиально одобрило дополнительный бюджет на этот год, который составляет более 700 миллионов евро. Одна из мер, на которую государство выделит деньги - временное снижение акциза на дизельное топливо со спецмаркировкой.

В качестве временного налогового изменения коалиция согласилась до конца 2022 года снизить акциз на дизельное топливо специального назначения до минимального уровня, разрешенного ЕС, т.е. до 21 евро за 1000 литров, сообщает пресс-служба правительства. Текущая ставка акциза составляет 100 евро за 1000 литров.