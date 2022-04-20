Профсоюзы медработников в Финляндии готовятся к массовым увольнениям

Мадис Мюллер: Европейскому центробанку придется остановить «печатный станок»

Центральный банк не может влиять на цены в краткосрочной перспективе (на нефть, газ или продукты питания), а потому нельзя исключить их резкого роста в течение определенного периода времени. Важно, однако, чтобы центробанк при этом адекватно реагировал на ситуацию, когда ценовое давление становится постоянным, пишет Мадис Мюллер, глава Банка Эстонии и член Совета управляющих Европейского центрального банка.

Центральный банк не может влиять на цены в краткосрочной перспективе (на нефть, газ или продукты питания), а потому нельзя исключить их резкого роста в течение определенного периода времени. Важно, однако, чтобы центробанк при этом адекватно реагировал на ситуацию, когда ценовое давление становится постоянным, пишет Мадис Мюллер, глава Банка Эстонии и член Совета управляющих Европейского центрального банка.