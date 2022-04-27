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    Bloomberg: 10 покупателей газа в Европе уже открыли рублевые счета

    По сведениям агентства Bloomberg, 10 европейских покупателей газа уже открыли рублевые счета, а 4 энергетических компании в Европе успели расплатиться за газ в рублях.

    "Газпром" поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.Фото: ANDREY SINITSIN, AFP Photo
    Агентство ссылается на информированные источники, близкие к руководству "Газпрома".
    10 европейских компаний открыли счета в "Газпромбанке" - это необходимо для проведения оплаты за газ рублях, как того требовал президент России Владимир Путин.
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    27 апреля 2022
    «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию
    Рублевые платежи от 4 клиентов в Европе уже поступили на счета "Газпромбанка".
    "Газпром" поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.
    С 1 апреля Россия требует от "недружественных государств", в том числе от всех стран-членов ЕС, чтобы оплата за газовые поставки осуществлялась только в рублях.
    С сегодняшнего дня "Газпром" перекрыл поставки газа в Польшу и Болгарию, после того как оба государства отказались от предложенного Россией механизма рублевых расчетов.
    Дальнейших отключений в Европе, как предполагают инсайдеры, в ближайшие недели не предвидится - сроки следующих платежей за газ подходят во второй половине мая.
    Ранее правительства целого ряда стран-членов ЕС заявили о том, что действующие контракты с "Газпромом" на поставку природного газа не предусматривают оплаты в рублях.
    Представители Eesti Gaas заявили сегодня, что Эстония не планирует платить "Газпрому" за газ в рублях или покупать газ в России.

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