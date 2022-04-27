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dv.ee

27 апреля 2022 в 13:07 Поделиться:









Bloomberg: 10 покупателей газа в Европе уже открыли рублевые счета

По сведениям агентства Bloomberg, 10 европейских покупателей газа уже открыли рублевые счета, а 4 энергетических компании в Европе успели расплатиться за газ в рублях.

"Газпром" поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы. Фото: ANDREY SINITSIN, AFP Photo

10 европейских компаний открыли счета в "Газпромбанке" - это необходимо для проведения оплаты за газ рублях, как того требовал президент России Владимир Путин.

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Рублевые платежи от 4 клиентов в Европе уже поступили на счета "Газпромбанка".

"Газпром" поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.

С 1 апреля Россия требует от "недружественных государств", в том числе от всех стран-членов ЕС, чтобы оплата за газовые поставки осуществлялась только в рублях.

Дальнейших отключений в Европе, как предполагают инсайдеры, в ближайшие недели не предвидится - сроки следующих платежей за газ подходят во второй половине мая.

Ранее правительства целого ряда стран-членов ЕС заявили о том, что действующие контракты с "Газпромом" на поставку природного газа не предусматривают оплаты в рублях.

Представители Eesti Gaas заявили сегодня, что Эстония не планирует платить "Газпрому" за газ в рублях или покупать газ в России.