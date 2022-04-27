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    «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию

    Российская энергетическая компания «Газпром» объявила о прекращении поставок природного газа в Польшу и Болгарию, передает BBC News.

    Власти Польши утверждают, что перебоев с поставками газа не ожидается.Фото: Agencja Gazeta, Reuters/Scanpix
    Обе страны отказались платить за газ в рублях, информирует BBC News.
    Данные сети газотранспортных операторов Европейского Союза показывают, что поставки в Польшу с раннего утра среды уже прекращены.
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    Польское правительство в связи с этим заявило, что намерено получать газ из других источников, и что перебоев с поставками не ожидается.
    По данным польской газовой компании PGNiG, на поставки из России в первом квартале нынешнего года приходилось 53% газа, импортируемого страной.
    Представители PGNiG назвали приостановку поставок нарушением контракта, добавив, что компания предпримет шаги для восстановления подачи газа.
    Болгария, в свою очередь, на 90% зависит от поставок «Газпрома».
    Власти Болгарии принимают меры по поиску альтернативных источников поставок, при этом никаких ограничений для потребителей пока не вводится.
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    Что касается Польши, то подземное газохранилище PGNiG в настоящее время заполнено почти на 80%, а с приближением лета спрос постепенно снижается.
    Часть поставок осуществляется через терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце.
    1 мая также должен открыться новый газопровод с Литвой, который даст Польше доступ к газу с литовского СПГ-терминала в Клайпеде.
    В октябре 2022 года заработает новый газопровод из Норвегии, известный как «Балтийская труба». К концу года он должен выйти на полную мощность и сможет компенсировать все российские поставки.

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