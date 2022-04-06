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Передовая ДВ

6 апреля 2022 в 5:52 Поделиться:









Передовая ДВ: от российского газа пора отказаться

Фото: Анти Веэрмаа

Преступления российских войск в Украине становятся всё более очевидными для мира. В воскресенье мир увидел кадры тел, лежащих на улице в Буче. Это потрясение не будет последним.

По мере того, как будут появляться новые свидетельства преступлений, у Запада будет всё больше желания отреагировать. Евросоюз уже ввёл много санкций – в среду будет принят очередной пакет, который включает, например, запрет на импорт угля, химикатов и других товаров. Но ЕС по-прежнему аккуратно обходит «слона в комнате» - то, что деньгами, которые он платит за российский газ, подпитывается режим Путина, а значит, война в Украине.

Этого «слона» стараются не трогать потому, что альтернатив особых нет: крупные европейские экономики (например, Германия) серьёзно зависят от российского газа. Но продолжать business as usual с моральной точки зрения им будет всё сложнее.

Поскольку газ и нефть – один из основных источников наполнения российского бюджета, Европа становится соучастницей преступлений, которые мы видим сейчас в Украине. ДВ считают, что как минимум те страны, у которых есть возможность не кормить РФ рублём, должны отказаться от покупки российских энергоносителей – как это уже сделала Литва. Так могла бы поступить и Эстония.

Но есть и практический резон – как правильно отметил Райво Варе, энергетика используется как орудие шантажа со стороны России. Поэтому связь, которая делает нашу страну уязвимой, надо разорвать.

Во-первых, это стало бы сигналом солидарности с Литвой, примером другим странам Европы, да и в целом с чистой совестью спать спокойнее. Но есть и практический резон – как правильно отметил Райво Варе, энергетика используется как орудие шантажа со стороны России. Поэтому связь, которая делает нашу страну уязвимой, надо разорвать. Все разговоры об «энергетической безопасности», которые раньше выглядели алармистскими, теперь, увы, оказались оправданными.

Кроме того, Эстония, к счастью, не так сильно зависит от российского газа, как другие страны ЕС. К счастью, у нас есть альтернативные источники: сланец и возобновляемая энергетика. Да, есть зависящая от газа промышленность. Её потребности надо стараться заменить поставками СПГ. Всё равно построить терминал Эстония рано или поздно собиралась.

И, как это ни печально, рост цен на энергию – это неизбежность, как и высокая инфляция, о которой сейчас предупреждают на каждом углу. Даже если цены не вырастут в результате отказа со стороны Эстонии, это может легко произойти, если Россия сама перекроет кран. Или будет «играть» с европейским потребителем, как «Газпром» уже делал зимой.