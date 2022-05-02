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    Сегодня - последний срок подачи декларации о доходах

    Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что срок подачи деклараций о доходах истекает сегодня, 2 мая.

    Контора Налогово-таможенного департамента в Ülemiste City в Таллинне (иллюстративное фото).Фото: Андрас Кралла
    По состоянию на 2 мая было подано 718 799 деклараций о доходах, что составляет 90% от ожидаемого количества деклараций, сообщает пресс-служба департамента.

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