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    Число туристов в марте выросло на 276% в годовом сравнении

    По данным Департамента статистики, в марте в предприятиях по размещению останавливалось около 192 000 туристов, что на 276% больше, чем в марте прошлого года.

    В марте Эстонию посетило примерно 23 000 туристов из Финляндии.Фото: Лийз Трейманн
    По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, услугами эстонских предприятий в марте нынешнего года воспользовались примрено 77 000 зарубежных и 116 000 местных туристов.

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