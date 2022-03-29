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    Путешествовать стали больше, однако внутренний туризм подорожал

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    В 2021 году жители Эстонии совершили 575 000 зарубежных поездок с ночлегом, что на 3% больше, чем годом ранее. Поездок с ночлегом по Эстонии было около 2,3 миллионов, или на 6% больше, чем в 2020 году. В прошлом году на поездки за рубеж было потрачено свыше 495 млн евро и на поездки внутри страны – более 402 млн евро, сообщает пресс-служба Департамента статистики.

    С увеличением числа поездок возросли на 98 млн евро суммы, потраченные на путешествия. Однако в сравнении с предшествующим пандемии 2019 годом, жители Эстонии сэкономили на туристических расходах около 980 млн евро.
    По словам аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг, в конце второго квартала прошлого года туризм хоть и оживился, в сравнении с 2019 годом состоялась лишь каждая третья зарубежная поездка. «Более всего количество зарубежных поездок с ночлегом возросло в четвертом квартале – в сравнении с тем же периодом 2020 года в четыре с половиной раза», – отметила Реммельг.
    На выбор туристических направлений два последних года сильно повлияли действующие в странах ограничения, обусловленные коронавирусом. «Если в 2020 году 58% поездок совершалось в близлежащие государства, то в прошлом году количество туристов в этом направлении снизилось по причине строгих ограничений. В целом доля поездок в близлежащие государства составила только 42%», – сказала Реммельг.
    Среди зарубежных поездок 58% были поездками на отдых, 16% – с целью посещения знакомых и 24% – рабочими поездками. Продолжительность поездок составляла в среднем восемь ночей. «В связи с ограничениями сократилось прежде всего число непродолжительных поездок. Если уезжали, то уже в более продолжительную поездку. Самыми продолжительными были поездки в Россию (средняя продолжительность 12 ночей), а самыми краткосрочными – поездки в Латвию и Литву (две ночи)», – добавила Реммельг.
    Расходы на зарубежную поездку с ночлегом составляли в среднем 862 евро на человека и по Эстонии – 177 евро. В сравнении с предыдущим годом средняя стоимость поездки внутри страны с ночлегом выросла больше, чем стоимость зарубежной поездки с размещением. Средняя стоимость поездки по Эстонии с целью отдыха составила 213 евро.
    По оценке аналитика, со временем изменились и цели поездок по Эстонии. «Если пять лет назад главной целью поездок было посещение друзей или знакомых, то теперь – отдых», – сказала Реммельг. Количество поездок по Эстонии с целью отдыха увеличилось на 156 000 и выросло до 1,4 миллиона, что примерно столько же, как и в 2017 году.
    Самым популярным направлением поездок с ночлегом по-прежнему остается Пярнуский уезд, куда совершается 357 000 поездок в год. Тартуский уезд посещали более 300 000 раз. «В сравнении с предшествующим пандемии 2019 годом, в Харьюский уезд и Таллинн совершалось почти вполовину меньше поездок, и причины этого могут быть как в значительно сократившемся количестве рабочих поездок, так и ограничениях, действующих на посещения культурных и увеселительных заведений», – сказала Реммельг.
    Меньше всего местных туристов потерял Сааремаа. Самый большой остров Эстонии в прошлом году посетили около 241 000 жителей страны, что всего лишь на 10% меньше, чем в 2019 году.
    С увеличением числа поездок на отдых за последние годы выросла также доля ночлега в платном сегменте размещения. Если еще в 2017 году местные туристы использовали платное размещение только в трети поездок, то в прошлом году его доля почти сравнялась с бесплатным.

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