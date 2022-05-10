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dv.ee

10 мая 2022 в 14:09 Поделиться:









HS: Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО на следующей неделе

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на прогулке с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Фото: TT NEWS AGENCY, Scanpix

По сообщению источников газеты Helsingin Sanomat (HS), в начале следующей недели Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Обе страны предпринимают усилия для подачи своих заявок в один день – по всей видимости, это произойдет уже на следующей неделе, пишет rus.err.ee со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

В четверг свои позиции по этому вопросу выразят премьер-министр Санна Марин и президент Саули Нийнисте, а субботу свое мнение в отношении НАТО выскажет Социал-демократическая партия Финляндии.

В Швеции решение по вступлению в альянс будет принято к 15 мая.

После подачи заявок начнутся переговоры с НАТО, весь процесс присоединения к НАТО может занять от 4 до 12 месяцев.