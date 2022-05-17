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    Цена на нефть поднялась выше 115 долларов за баррель

    Стоимость нефти марки Brent накануне поднялась выше 115 долларов за баррель, после того как ЕС вновь не смог согласовать шестой пакет санкций против России, передает РБК.

    В настоящее время цена барреля Brent составляет около 114,29 доллара.Фото: PAUL BUCK, EPA
    Цена на фьючерс Brent с поставкой в июле на бирже ICE в Лондоне достигла уровня 115,05 доллара за баррель, информирует РБК.

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