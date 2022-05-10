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    Рынки переживают самое большое падение со времен коронакризиса

    После просадки на прошлой неделе новую рынки тоже начали с падения. В понедельник мировые рынки переживали самое сильное однодневное падение с первых месяцев пандемии коронавируса 2020 года.

    Брокер биржи NYSEФото: Reuters/Scanpix
    Британский индекс FTSE упал на 3%, немецкий Dax - на 2,2%, Европейский региональный индекс Stoxx 600 - на 2,9%. Однако основной обвал пришелся на вечернее время, когда на рынках США торговля только начинала набирать обороты. По итогам вчерашней сессии, S&P 500 упал на 3,2%, Nasdaq - на 4% и Dow - на 2%.

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