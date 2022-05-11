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Эльконд Либман

11 мая 2022 в 12:59 Поделиться:









Санкции: лес рубят - щепки летят

Президент России Владимир Путин. Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV, Scanpix

Думать ли о том, что вводимые против России, как страны-агрессора, санкции в каких-то случаях бьют по тем, кто того не заслуживает, или такими досадными проявлениями реализации общего благородного принципа следует пренебречь, вопрос отнюдь не праздный и выходит за рамки единодушно одобренной солидарной политики, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

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Аналитик и обозреватель Райво Варе в своем «Экономическом блоге украинской войны», который он публикует в «Деловых ведомостях», подробно и, понятно, без каких-либо эмоций описывает уже действующие и готовящиеся санкции, призванные каким-то образом принудить Россию к миру. Санкции должны экономически ослабить Россию настолько, чтобы в сочетании с оказываемой Украине во все больших объемах военной помощью исключить возможность победы Москвы на поле боя. И мы и впрямь видим, что шансы Кремля объявить о военной победе, включающей перечень поставленных задач – «денацификацию», демилитаризацию», спасение от геноцида «донбасского народа», защиту священных рубежей Отечества и весь прочий бред – уже фактически стали иллюзорными.

Однако более-менее очевидно и то, что пока во главе России стоят Владимир Путин и его ближний круг, агрессивная политика Москвы не сменится на миролюбивую, а признание малоприятной правды не придет на смену торжествующей лжи. Санкции крепчают, а снаряды продолжают падать на украинские города. Так что, санкции не работают? В целом, конечно же, работают. Но, во-первых, у санкций так сказать долгий привод, иными словами, их действие проявляется лишь со временем. И, во-вторых, России пока хватает и, возможно, еще долго будет хватать свих внутренних ресурсов. Как материальных, так и, тем более, пропагандистских, что немаловажно.

Беда западных политиков в том, что они плохо представляют себе, что такое ментально народ России. Плохо понимают, что население за пределами Москвы, Петербурга и еще парочки больших городов издавна живет в тех условиях, которые должны бы стать следствием экономических санкций. Для него мало что изменится, и в стране всепобеждающего телевизора оно будет повторять сакральное «лишь бы не было войны», не очень вдумываясь в тот факт, что она уже идет.

Расчет западных политиков на сколько-нибудь заметный раскол российских элит тоже оказался наивным, и, скорее всего, они сами уже это поняли. Во всяком случае то, что если даже ее представители что-то там про себя и думают, то дальше своих особняков они эти думы не понесут. Ну, за редчайшими исключениями. Поэтому не очень продуктивными с самого начала были и призывы российских оппозиционеров вводить санкции против олигархов, людей из ближнего окружения Путина. Мол, у них на Западе недвижимость, банковские счета, дети учатся и так далее, и, мол, такого они своему нацлидеру не простят. Но, дудки!

Совсем недавно я поделился своим признанием правоты тех, по мнению которых, следует не столько вводить вызывающее многие разногласия эмбарго на импорт российских энергоносителей, сколько строжайшим образом контролировать соблюдение уже существующего эмбарго на экспорт в Россию той продукции, которую она может и хочет приобретать на вырученные за газ и нефть деньги. Теперь я готов согласиться с мнением тех, кто считает, что в России нет на самом деле никаких олигархов. Да, при Борисе Ельцине олигархический капитализм и олигархическое правление сложились. Имена тогдашних рулевых хорошо известны: конечно же, Борис Березовский, несомненно Владимир Гусинский, хоть и в более скрытной форме. Они были главными, поскольку владели двумя ведущими телеканалами страны. Туда же подбирались и Михаил Ходорковский, и Роман Абрамович, и многие другие.

С приходом Путина все изменилось. «Равноудаленный», как его тогда называли, президент Березовского выдавил за границу, Гусинского изгнал через коротенькую отсидку в кутузке и отъем телеканала, Ходорковского, предварительно обобрав, надолго посадил за решетку, а Абрамовича - на некоторое время в кресло начальника Чукотки, заставив его за свои деньги «поднимать край».

Сегодня все те, кто сохранился, и те, кто появился в путинском ближнем круге, в сущности, чиновники, которым дозволено иметь или делать вид, что имеют большие деньги, но к которым в полной мере можно отнести слова папы Франциска, призвавшего патриарха Кирилла не быть путинским алтарником. Никакого влияния на государственную политику они не оказывают, оказывать не могут и не хотят.

Разумеется, они пустились жаловаться на несправедливость и горькую судьбину, но стенания эти походили на челобитные царю-батюшке, который, если вспомнить, загодя оградил ближних бояр от санкционных напастей. С другой стороны, честной народ российский в массе своей этим барским горестям только рад, что только облегчает Путину задачу «держать их за яйца Фаберже». Так что никаких протестных проявлений с этой стороны ожидать сегодня не приходится.

Притих и напуганный размахом репрессий средний класс, взбунтовавшийся было в 2011-2012 годах. Но он-то как раз, что называется, попал под раздачу. Понятно, лес рубят – щепки летят. Обидно и не очень справедливо, когда лес продолжает стоять, а щепки разлетаются во все стороны. Западные финансовые санкции, которые будут дополнены, как пишет в своем блоге Райво Варе, запретом на оказание российским предпринимателям услуг финансового, юридического и прочего консультирования, сокрушительно обрушиваются на головы вовсе не «путинских алтарников», а тех, кто вел свой отнюдь не многомиллионный бизнес в России, а теперь, бежав от агрессивного тоталитарного путинского режима в благословенный, демократический, как представлялось, мир, пытается хоть что-то спасти – и безуспешно.

Страна, в которой такой человек оказался, вместо того, чтобы обрести активного, деятельного, способного легко содержать себя и семью нового члена общества, получает растерянного, разоренного, обиженного и недовольного получателя социального пособия.

Правильно ли это даже с точки зрения единодушного стремления поддержать Украину и наказать агрессора?