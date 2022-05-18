  • Поделиться:

    Предприниматель пищевой промышленности: нас ждет значительно более дорогая реальность

    Председатель правления предприятия пищевой промышленности Orkla Eesti Кайдо Кааре.Фото: Eiko Kink

    Весьма вероятно, что ралли цен на сырье продолжит влиять на стоимость продуктов питания как этой осенью, так и в 2023 году, считает председатель правления предприятия пищевой промышленности Orkla Eesti Кайдо Кааре.

    Видимость ближайшей и среднесрочной перспективы сейчас, мягко говоря, плохая. Ясно, что присутствуют инфляция, кризис на рынках сырья, а также проблемы с доступностью энергии, связанные с войной. Новые уровни цен приведут к тому, что осенние месяцы будут очень трудными. Цены на сырье для товаров и услуг в этом году продолжат расти, и вероятно, что начавшееся ралли цен на сырьевые товары отразится на ценах на продовольствие как осенью, так и в 2023 году. К сожалению, цены пойдут только вверх.

    Контент доступен только подписчикам.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Иностранные инвесторы хотят расширяться в Эстонии, но не могут найти рабочую силу
    Денис Бородич отправлен в отставку: налогоплательщики оплачивали политику дорогостоящее обучение
    Анатомия переговоров: что происходит с СПГ-терминалом
    Влияние санкций
    США намерены блокировать выплаты России по госдолгу
    По сведениям Bloomberg, министерство финансов США собирается с 25 мая окончательно лишить российские власти возможности производить выплаты по госдолгу в валюте.
    По сведениям Bloomberg, министерство финансов США собирается с 25 мая окончательно лишить российские власти возможности производить выплаты по госдолгу в валюте.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Акционеры Arco Vara утвердили выплату дивидендов
    Общее собрание акционеров Arco Vara одобрило предложение совета предприятия о выплате дивидендов в размере 6 центов на акцию за прошедший финансовый год, о чем предприятие уведомило биржу, сообщается в пресс-релизе компании.
    Общее собрание акционеров Arco Vara одобрило предложение совета предприятия о выплате дивидендов в размере 6 центов на акцию за прошедший финансовый год, о чем предприятие уведомило биржу, сообщается в пресс-релизе компании.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Вот чего добился Путин
    Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО стало очередным поражением России в развязанной ею войне, в которой она, по мнению ее вождей и немалой части населения, воюет не столько с Украиной (с которой она вовсе даже не воюет), сколько с «коллективным Западом» и агрессивным Североатлантическим альянсом, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО стало очередным поражением России в развязанной ею войне, в которой она, по мнению ее вождей и немалой части населения, воюет не столько с Украиной (с которой она вовсе даже не воюет), сколько с «коллективным Западом» и агрессивным Североатлантическим альянсом, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Все мнения
    Эпицентр
    Строительные фирмы, работающие по гостендерам, стоят перед нелегким выбором Министерства готовятся к остановке объектов
    Рост цен на материалы все сильнее бьет по строительным компаниям, однако государство не торопится идти им навстречу. Министерства готовятся проводить ревизию — хватит ли вообще денег на строительство всех запланированных объектов.
    Рост цен на материалы все сильнее бьет по строительным компаниям, однако государство не торопится идти им навстречу. Министерства готовятся проводить ревизию — хватит ли вообще денег на строительство всех запланированных объектов.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: что за детский сад?
    Даже в пятницу тринадцатого мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Даже в пятницу тринадцатого мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение