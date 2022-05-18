Предприниматель пищевой промышленности: нас ждет значительно более дорогая реальность
Председатель правления предприятия пищевой промышленности Orkla Eesti Кайдо Кааре.Фото: Eiko Kink
Весьма вероятно, что ралли цен на сырье продолжит влиять на стоимость продуктов питания как этой осенью, так и в 2023 году, считает председатель правления предприятия пищевой промышленности Orkla Eesti Кайдо Кааре.
Видимость ближайшей и среднесрочной перспективы сейчас, мягко говоря, плохая. Ясно, что присутствуют инфляция, кризис на рынках сырья, а также проблемы с доступностью энергии, связанные с войной. Новые уровни цен приведут к тому, что осенние месяцы будут очень трудными. Цены на сырье для товаров и услуг в этом году продолжат расти, и вероятно, что начавшееся ралли цен на сырьевые товары отразится на ценах на продовольствие как осенью, так и в 2023 году. К сожалению, цены пойдут только вверх.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!