  • Поделиться:

    Минэкономики разрабатывает меры поддержки к новому отопительному сезону

    Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас считает, что финансовая помощь жителям Эстонии и бизнесу – это единственный способ в короткие сроки ослабить ценовой шок. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с ним не согласна. Фото: Shutterstock

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поручила Министерству экономики и коммуникаций разработать план помощи населению на случай, если цены на энергоресурсы в новом отопительном сезоне будут неподъемными, пишет rus.err.ee.

    Премьер-министр, однако, выражает надежду, что люди смогут сами оптимизировать свои расходы, так как финансово помогать всем государство не сможет: «Конечно, следует найти средства в бюджете, как и в прошлый раз, когда мы покрыли дотации за счет доходов от квот на CO2, но этот ресурс у нас ограничен. Все должны подумать о том, что люди и предприятия могут сами сделать, чтобы обеспечить себя энергией и оптимизировать расходы, а не ждать, что кто-то за них заплатит. На это денег у нас просто нет».
    Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас считает, что финансовая помощь жителям Эстонии и бизнесу – это единственный способ в короткие сроки ослабить ценовой шок, который испытают все жители страны в предстоящий отопительный сезон.
    При этом для достижения этой цели необязательно брать кредиты, у государства, несмотря на возросшие уже расходы, доходы тоже обещают быть большими, говорит Аас: «Эти дополнительные расходы означают, что у нас будут и дополнительные доходы. Высокая стоимость энергии означает, что доходы государства увеличатся: у Eesti Energia возрастет прибыль, будет больше налогов с товарооборота и, конечно, доходы от продажи CO2 тоже будут выше».
    Провести анализ рынка и разработать меры по поддержке населения Министерство экономики и коммуникаций должно к 16 июня, после чего кабмин начнет обсуждение данной темы.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Кто получит деньги из дополнительного бюджета Эстонии?
Назван лучший руководитель года
Лариса Шабунова: надо принимать вызовы, которые выводят из зоны комфорта
Влияние санкций
США намерены блокировать выплаты России по госдолгу
По сведениям Bloomberg, министерство финансов США собирается с 25 мая окончательно лишить российские власти возможности производить выплаты по госдолгу в валюте.
По сведениям Bloomberg, министерство финансов США собирается с 25 мая окончательно лишить российские власти возможности производить выплаты по госдолгу в валюте.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Опрос: почти половина жителей Эстонии планирует продолжать инвестировать
Согласно опросу, проведенному SEB, 45% жителей Эстонии намерены продолжать инвестировать в ближайшие месяцы, а 13% рассмотрят возможность начала инвестирования. В сравнении по Балтийскому региону инвестиционная активность самая большая в Эстонии и Литве, говорится в пресс-релизе банка.
Согласно опросу, проведенному SEB, 45% жителей Эстонии намерены продолжать инвестировать в ближайшие месяцы, а 13% рассмотрят возможность начала инвестирования. В сравнении по Балтийскому региону инвестиционная активность самая большая в Эстонии и Литве, говорится в пресс-релизе банка.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: зачем лишний раз стрелять себе в ногу?
Похвально, что Эстония принципиально и последовательно поддерживает санкции. Однако, поддерживая Украину и отстраняясь от России, страна должна попытаться минимизировать ущерб, который она наносит собственной экономике.
Похвально, что Эстония принципиально и последовательно поддерживает санкции. Однако, поддерживая Украину и отстраняясь от России, страна должна попытаться минимизировать ущерб, который она наносит собственной экономике.
Все мнения
Эпицентр
Девелоперы повышают цены на жилье и расторгают договоры о бронировании
Девелоперские компании, измотанные непрерывным ростом цен на строительство, все чаще аннулируют договоры, заключенные с клиентами на бронирование и покупку жилья. В лучшем случае предупреждают о повышении стоимости строительства, а покупателям приходится принимать решение самостоятельно: либо соглашаться на новую цену, либо вообще отказываться от приобретения жилья.
Девелоперские компании, измотанные непрерывным ростом цен на строительство, все чаще аннулируют договоры, заключенные с клиентами на бронирование и покупку жилья. В лучшем случае предупреждают о повышении стоимости строительства, а покупателям приходится принимать решение самостоятельно: либо соглашаться на новую цену, либо вообще отказываться от приобретения жилья.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: неправильно ты, дядя Илон, природушку защищаешь
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение