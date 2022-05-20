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dv.ee

20 мая 2022 в 9:33 Поделиться:









Минэкономики разрабатывает меры поддержки к новому отопительному сезону

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас считает, что финансовая помощь жителям Эстонии и бизнесу – это единственный способ в короткие сроки ослабить ценовой шок. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с ним не согласна. Фото: Shutterstock

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поручила Министерству экономики и коммуникаций разработать план помощи населению на случай, если цены на энергоресурсы в новом отопительном сезоне будут неподъемными, пишет rus.err.ee.

Премьер-министр, однако, выражает надежду, что люди смогут сами оптимизировать свои расходы, так как финансово помогать всем государство не сможет: «Конечно, следует найти средства в бюджете, как и в прошлый раз, когда мы покрыли дотации за счет доходов от квот на CO2, но этот ресурс у нас ограничен. Все должны подумать о том, что люди и предприятия могут сами сделать, чтобы обеспечить себя энергией и оптимизировать расходы, а не ждать, что кто-то за них заплатит. На это денег у нас просто нет».

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас считает, что финансовая помощь жителям Эстонии и бизнесу – это единственный способ в короткие сроки ослабить ценовой шок, который испытают все жители страны в предстоящий отопительный сезон.

При этом для достижения этой цели необязательно брать кредиты, у государства, несмотря на возросшие уже расходы, доходы тоже обещают быть большими, говорит Аас: «Эти дополнительные расходы означают, что у нас будут и дополнительные доходы. Высокая стоимость энергии означает, что доходы государства увеличатся: у Eesti Energia возрастет прибыль, будет больше налогов с товарооборота и, конечно, доходы от продажи CO2 тоже будут выше».

Провести анализ рынка и разработать меры по поддержке населения Министерство экономики и коммуникаций должно к 16 июня, после чего кабмин начнет обсуждение данной темы.