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dv.ee

5 мая 2022 в 13:57 Поделиться:









Суттер: зимой цены на электричество могут подняться до небывалых высот

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. Фото: Liis Treimann

По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, цены на электричество продолжат рост и следующей зимой могут подняться до почти 200 евро за мегаватт-час.

«На предстоящую зиму сейчас рынок предусматривает, что цены могут подняться до 200 евро, то есть еще выше, чем они были в прошлую зиму», - признал Суттер, передает Rus.Postimees.

Ожидание государства заключается в том, что до конца 2023 года Eesti Energia должна обеспечивать при помощи сланцевых электростанций управляемую мощность в 1000 мегаватт.

После этого Eesti Energia, вероятнее всего, заключит с отвечающим за обеспечение запасов в Эстонии предприятием Elering договор, и на основании него обеспечит мощности, которые необходимы Elering для выполнения поставленной перед предприятием задачи, объяснил Суттер.

Он добавил, что договор с Elering уже подготовлен и будет заключен в ближайшее время: «Мы обеспечиваем необходимые услуги для управления разными системами. И, да, в ближайшие годы наши теплоэлектростанции будут играть очень важную роль».