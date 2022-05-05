  • Поделиться:

    Суттер: зимой цены на электричество могут подняться до небывалых высот

    Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. Фото: Liis Treimann

    По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, цены на электричество продолжат рост и следующей зимой могут подняться до почти 200 евро за мегаватт-час.

    «На предстоящую зиму сейчас рынок предусматривает, что цены могут подняться до 200 евро, то есть еще выше, чем они были в прошлую зиму», - признал Суттер, передает Rus.Postimees.
    Ожидание государства заключается в том, что до конца 2023 года Eesti Energia должна обеспечивать при помощи сланцевых электростанций управляемую мощность в 1000 мегаватт.
    После этого Eesti Energia, вероятнее всего, заключит с отвечающим за обеспечение запасов в Эстонии предприятием Elering договор, и на основании него обеспечит мощности, которые необходимы Elering для выполнения поставленной перед предприятием задачи, объяснил Суттер.
    Он добавил, что договор с Elering уже подготовлен и будет заключен в ближайшее время: «Мы обеспечиваем необходимые услуги для управления разными системами. И, да, в ближайшие годы наши теплоэлектростанции будут играть очень важную роль».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Цены на древесину бьют рекорды
Вкус биржи SPECIAL EDITION: Илон, Илон, ну зачем?
Nordecon сократил убытки
Влияние санкций
Эстонские компании в России: сворачиваем бизнес или все-таки продолжаем работу?
В крайне сложном положении оказались сегодня эстонские компании, чей бизнес до начала войны в Украине был напрямую связан с Россией. Некоторые из них были вынуждены свернуть проекты и сотрудничество с российскими партнерами, в то время как другие ищут способы продолжить работу на некогда перспективном рынке.
В крайне сложном положении оказались сегодня эстонские компании, чей бизнес до начала войны в Украине был напрямую связан с Россией. Некоторые из них были вынуждены свернуть проекты и сотрудничество с российскими партнерами, в то время как другие ищут способы продолжить работу на некогда перспективном рынке.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Федеральный резерв повысил базовую ставку до 0,75-1%
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 50 пунктов до 0,75-1% годовых, сообщает BBC News.
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 50 пунктов до 0,75-1% годовых, сообщает BBC News.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовая ДВ: интернет – право, но не обязанность
Жители Эстонии привыкли к электронным государственным услугам, и их использование, как правило, не вызывает у нас проблем. Но после того как в страну приехало много беженцев и новых эмигрантов, стало понятно: без удобного офлайн-обслуживания нам не обойтись.
Жители Эстонии привыкли к электронным государственным услугам, и их использование, как правило, не вызывает у нас проблем. Но после того как в страну приехало много беженцев и новых эмигрантов, стало понятно: без удобного офлайн-обслуживания нам не обойтись.
Все мнения
Эпицентр
Русские книги в Эстонии - уже дефицит
Издания из России ввезти всё труднее, а стоят они дороже.
Издания из России ввезти всё труднее, а стоят они дороже.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи SPECIAL EDITION: Илон, Илон, ну зачем?
Внеурочный. Внеплановый. Неожиданный. Непонятно откуда возникший. Одним словом - специальный выпуск “Вкуса биржи”, ПОЛНОСТЬЮ посвящённый покупке Илоном Маском Твиттера.
Внеурочный. Внеплановый. Неожиданный. Непонятно откуда возникший. Одним словом - специальный выпуск “Вкуса биржи”, ПОЛНОСТЬЮ посвящённый покупке Илоном Маском Твиттера.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение