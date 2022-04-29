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    В преддверии новых санкций Россия увеличила поставки нефти в эстонские порты

    В то время как ЕС готовится к введению шестого пакета санкций в отношении России, в эстонские порты продолжают поступать российская нефть и нефтепродукты. В некоторых случаях объемы их поставок в апреле даже превышали мартовские.

    Нефтетанкер под флагом Германии, который пришел из российского порта Усть-Луга, все еще находится в Мууга.Фото: Marinetraffic.com
    По данным электронной морской инфосистемы Эстонии, в апреле нынешнего года расположенный в Таллинне Русско-Балтийский порт (Vene-Balti Sadam) принял рекордное за полгода количество российской нефти, сообщает Äripäev.
    В порт Мууга из России в апреле поступило меньше нефти, чем до начала войны в Украине, однако по сравнению с мартовскими показателями прирост оказался заметным.
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    Как пишет Wall Street Journal, страны Запада продолжают закупать российскую нефть, но отследить это стало сложней, поскольку пункт назначения танкера теперь зачастую помечается как «неизвестный».
    Опираясь на информацию портала TankerTrackers.com, журналисты Wall Street Journal установили, что в числе наиболее популярных направлений поставок российской нефти морем сегодня фигурируют Нидерланды и Эстония.
    Данные портала свидетельствуют о том, что в марте через эстонские порты проходило более 47 000 баррелей российской нефти в сутки, в апреле - свыше 174 700 баррелей в сутки.
    Как утверждает вице-канцлер министерства экономики по вопросам морского хозяйства Каупо Ляэнеранд, данные электронной морской инфосистемы и руководителей крупных портов Эстонии не подтверждают информацию, обнародованную зарубежными СМИ.
    «Неизвестно, откуда взяты эти таблицы. Например, неясно, какие дни апреля рассматриваются. Непонятно, о каких портах и более конкретных товарных группах идет речь. В случае с нефтепродуктами речь ведь идет о разных группы товаров - от сырой нефти до продуктов переработки», - отмечает Ляэнеранд.

    Поступления нефти, нефтепродуктов и масел (в тоннах) в порты Эстонии из портов России

    Южный порт Палдиски

    В среднем за март-апрель: 62 504

    В среднем за октябрь-февраль: 23 326

    В среднем за 7 месяцев: 34 520

    Порт Силламяэ

    В среднем за март-апрель: 226 036

    В среднем за октябрь-февраль: 227 877

    В среднем за 7 месяцев: 227 351

    Русско-Балтийский порт (Vene-Balti Sadam)

    В среднем за март-апрель: 33 979

    В среднем за октябрь-февраль: 26 112

    В среднем за 7 месяцев: 28 360

    Порт Мууга

    В среднем за март-апрель: 86 126

    В среднем за октябрь-февраль: 260 624

    В среднем за 7 месяцев: 210 768

    Источник: база данных электронной морской инфосистемы Эстонии

    По словам эксперта по энергетике Райво Варе, опасаясь последствий санкций, Россия в настоящее время наращивает поставки нефти за рубеж, насколько это возможно: небольшие суда доставляют нефть из России в Эстонию, затем ее заливают в резервуары, перекачивают на более крупные суда и вывозят, когда это возможно и необходимо.
    В связи с этим, как указывает Варе, необходимо следить за составом вывозимой из Эстонии нефти: если, к примеру, в местной смеси присутствует 49% российской нефти и 51% нефти иного происхождения, то формально она уже не считается российской.
    Эстонские порты, принимающие российскую нефть, находятся сегодня в сложной ситуации, констатирует эксперт: «Даже если им и хочется сказать «нет», они не могут этого сделать, потому что контракт должен быть выполнен».
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    Основной вопрос нынче заключается в том, какие конкретно санкции Евросоюз введет в отношении российской нефти и нефтепродуктов, как именно будут сформулированы ограничения, будет ли предусмотрен переходный период, и на какие еще виды товаров санкции будут распространяться, поясняет Райво Варе.
    Вице-канцлер министерства экономики Каупо Ляэнеранд, в свою очередь, считает, что санкции Евросоюза в отношении России могли бы быть и жестче, но при этом вводить более жесткие санкции в одиночку Эстонии нет смысла: «Это просто не окажет на Россию никакого влияния».
    Ограничения на импорт российской нефти и нефтепродуктов в ЕС еще не введены, однако, по словам Ляэнеранда, они окажут существенное влияние на экономику всех стран-членов Евросоюза.

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В преддверии новых санкций Россия увеличила поставки нефти в эстонские порты
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В то время как ЕС готовится к введению шестого пакета санкций в отношении России, в эстонские порты продолжают поступать российская нефть и нефтепродукты. В некоторых случаях объемы их поставок в апреле даже превышали мартовские.
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