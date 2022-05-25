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    Nortal покупает ИТ-компанию с 20-миллионным оборотом и офисом в Украине

    Разработчик программного обеспечения Nortal покупает международную ИТ-компанию Skelia, офисы которой расположены в Украине и Польше.

    С покупкой Skelia штат Nortal увеличится на 350 человек.Фото: Андрас Кралла
    Благодаря сделке штат компании Nortal, которая постоянно испытывает нехватку персонала, увеличится на 350 человек, информирует Äripäev.

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