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    Автобусные компании пытаются справиться с ростом цен на топливо

    Нельзя исключать, что из-за роста цен на топливо некоторые автобусные линии придется закрыть.Фото: Liis Treimann

    Рост цен на топливо стал серьезной проблемой для автобусных предприятий – на поддержание работы автобусных линий из дополнительного бюджета средств выделено не было, однако в Департаменте транспорта нашли средства из собственных ресурсов, пишет rus.err.ee.

    «Заявка на дополнительное финансирование, которую мы подали, составила 4,5 миллиона. Эта просьба не была удовлетворена. Однако мы нашли покрытие этого объема за счет внутренних ресурсов, наших инвестиций, а также операционных и прочих расходов», – объяснил директор транспортной службы Департамента транспорта Мартин Ленги.
    По его словам, ситуация улучшится в июле, когда будет проведена индексация договоров, что автоматически увеличит выплаты автобусным фирмам.
    «Это и есть самая важная тема, которую автобусные фирмы желают обсудить с Департаментом транспорта. Мы хотим донести мысль о том, что индексацию нужно проводить чаще. Тогда не будет периода ожидания в полгода, за который топливо может опять подорожать в два раза. И это придется оплачивать фирмам. Если бы индексацию проводили каждый квартал, то есть сделали бы этот период в два раза короче, это сделало бы жизнь автобусных предприятий гораздо спокойнее», – подчеркнул исполнительный директор Go Bus Юри Этверк.
    Нельзя исключать, что некоторые автобусные линии придется в будущем закрыть. Однако из-за высоких цен на топливо все больше людей пользуется общественным транспортом, поэтому к закрытию линий следует прибегать в последнюю очередь.

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