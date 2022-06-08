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    Modera заключила контракт с британским автомобильным брендом

    Согласно договору с MG Australia, Modera на своей платформе создаст веб-сайты импортеров и дилеров компании, а также цифровые выставочные залы. На фото: глава Modera Райдо ТоонекургФото: Liis Treimann

    Эстонская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для автодилеров, подписала контракт с MG Australia на предоставление онлайн-решения и цифровых выставочных залов, пишет Äripäev.

    Согласно договору с MG Australia, Modera на своей платформе создаст веб-сайты импортеров и дилеров компании, а также цифровые выставочные залы.
    «Учитывая быстрый рост бренда по всему миру, начало партнерства с MG Australia очень важно для нас. Для нас также важно присутствие на австралийском рынке, где ежегодно продается более миллиона новых автомобилей», – прокомментировал член правления Modera Янек Прюммель.
    MG – английский автомобильный бренд, принадлежащий крупнейшему автопроизводителю Китая – SAIC Motors.
    Акции Modera котируются на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи Nasdaq First North с октября прошлого года. С начала торгов акции торговались ниже цены IPO в 5,5 евро и упали более чем на 36% с момента IPO. На данный момент акции торгуются по цене в 4,24 евро.

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