Из-за удорожания топлива растет популярность общественного транспорта

«Купи себе рядник и не мучайся!» Как люди годами строят частные дома
Те, кому приходилось собственными силами делать хотя бы ремонт в квартире, знают, насколько непредсказуемым может оказаться этот процесс. Что уж говорить о строительстве целого дома. Реализация заветной мечты может растянуться на годы и обойтись в копеечку, особенно если опыта в строительстве нет.
Те, кому приходилось собственными силами делать хотя бы ремонт в квартире, знают, насколько непредсказуемым может оказаться этот процесс. Что уж говорить о строительстве целого дома. Реализация заветной мечты может растянуться на годы и обойтись в копеечку, особенно если опыта в строительстве нет.