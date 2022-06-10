  • Поделиться:

    Из-за удорожания топлива растет популярность общественного транспорта

    Как передает ERR, удорожание топлива вынуждает многих автовладельцев сокращать расходы и все чаще пользоваться общественным транспортом.

    Рост цен на топливо уже привел к увеличению числа пассажиров Lux Express на 10-12%.Фото: Лийз Трейманн
    В первом квартале нынешнего года количество пассажиров автобусных маршрутов в уездах увеличилось на 26%, сообщает ERR.

    Контент доступен только подписчикам.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Зеленый переход: Эстонию можно превратить в историю успеха
    Шведский магнат и Тармо Лаанету продают сеть Südameapteek
    Ралли на рынке недвижимости близится к концу? Не факт, считают эксперты
    Влияние санкций
    Военный блог Райво Варе: удар по российскому нефтебизнесу оказался ощутимым
    Несмотря на то, что из шестого пакета санкций Евросоюза был исключен самый жесткий и фактически самый эффективный вид эмбарго, удар по российскому нефтебизнесу оказался все же ощутимым, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
    Несмотря на то, что из шестого пакета санкций Евросоюза был исключен самый жесткий и фактически самый эффективный вид эмбарго, удар по российскому нефтебизнесу оказался все же ощутимым, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Inbank получил от Финансовой инспекции разрешение учредить филиал в Чехии
    Inbank получил от Центробанка Чехии разрешение оказывать финансовые услуги в Чехии. В апреле соответствующее разрешение выдала также Финансовая инспекция Эстонии, сообщает компания в пресс-релизе.
    Inbank получил от Центробанка Чехии разрешение оказывать финансовые услуги в Чехии. В апреле соответствующее разрешение выдала также Финансовая инспекция Эстонии, сообщает компания в пресс-релизе.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Передовица ДВ: я не халявщик, я партнёр!
    Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
    Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
    Все мнения
    Эпицентр
    «Купи себе рядник и не мучайся!» Как люди годами строят частные дома
    Те, кому приходилось собственными силами делать хотя бы ремонт в квартире, знают, насколько непредсказуемым может оказаться этот процесс. Что уж говорить о строительстве целого дома. Реализация заветной мечты может растянуться на годы и обойтись в копеечку, особенно если опыта в строительстве нет.
    Те, кому приходилось собственными силами делать хотя бы ремонт в квартире, знают, насколько непредсказуемым может оказаться этот процесс. Что уж говорить о строительстве целого дома. Реализация заветной мечты может растянуться на годы и обойтись в копеечку, особенно если опыта в строительстве нет.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: владелец Tesla захотел сократить 9900 человек
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение