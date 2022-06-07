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    Цены на бензин в Эстонии вновь обновили рекорд

    По данным Департамента статистики, бензин и дизельное топливо в мае этого года стоили на 40,7% и 55,3% больше, чем в то же месяце прошлого года.Фото: Liis Treimann

    Во вторник, 7 июня, стоимость бензина с октановым числом 95 поднялась на заправках Таллинна до нового рекордного уровня – 2,259 евро за литр.

    Цена на дизельное топливо также растет – во вторник она достигла 1,999 евро литр. Бензин 98 стоит 2,309 евро за литр, пишет rus.err.ee.
    В последний раз цены на моторное топливо повышались в прошлую среду: цена 95-го бензина тогда выросла до 2,119 евро за литр, 98-го бензина – 2,169 евро за литр и дизельного топлива –1,949 евро за литр.
    По данным Департамента статистики, бензин и дизельное топливо в мае этого года стоили на 40,7% и 55,3% больше, чем в то же месяце прошлого года.
    В этот понедельник цена фьючерсов на нефть поднялась на мировых рынках выше 120 долларов за баррель.

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