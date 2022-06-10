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Екатерина Мереминская

12 июня 2022 в 3:00 Поделиться:









Энергия изменений: возобновляемые источники энергии – сильная сторона Эстонии

Тема энергетического перехода стала особенно актуальна с ростом цен, началом войны и отказом от российских энергоносителей. Большие надежды связаны с собственным СПГ-терминалом, однако эксперты смотрят и в сторону возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Тем более, что доля ВИЭ в конечном энергопотреблении Эстонии значительно выше среднего показателя по Европе.

Государство могло бы поддержать более быстрое и масштабное развитие ветропарков. Фото: Эрик Прозес

«Стало понятно, что нужна энергетическая независимость и в том числе собственные ветропарки в необходимом количестве», – говорит координатор зелёной политики при Государственной канцелярии Кристи Клаас.