Энергия изменений: возобновляемые источники энергии – сильная сторона Эстонии

Тема энергетического перехода стала особенно актуальна с ростом цен, началом войны и отказом от российских энергоносителей. Большие надежды связаны с собственным СПГ-терминалом, однако эксперты смотрят и в сторону возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Тем более, что доля ВИЭ в конечном энергопотреблении Эстонии значительно выше среднего показателя по Европе.
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