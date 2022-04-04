Инвестиционные возможности в секторе зеленой энергетики

Зеленая энергетика уже много лет остается одним из главных трендов на рынках. Нынешний рост цен на фоссильное топливо очередной раз подтверждает необходимость в дополнительных источниках энергии. Руководитель отдела инвестиционной аналитики Freedom Finance Europe Максим Мантуров предлагает инвесторам обратить внмание на семь компаний и фондов в этом секторе.
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