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12 июня 2022 в 9:44 Поделиться:









В Таллинне изучают, можно ли соорудить крышу над монастырем в Пирита

Монастырь в Пирита был разрушен в 1575 году войсками Ивана Грозного Фото: Meeli KÃ¼ttim

Над руинами монастыря Святой Бригитты в Таллинне может в обозримом будущем снова появиться крыша. Районная управа Пирита заключила договор о проведении исследования с целью выяснить, насколько реально смонтировать над монастырем кровлю. Их результаты будут известны в начале осени.

«Цель исследования – определить состояние руин и найти решения, которые обеспечат не только строительство постоянной крыши на руинах монастыря, но и сохранение открывающихся из-за руин видов»,— заявил старейшина района Пирита Тынис Лийнат, его слова цитирует городской портал Таллинна

Стоимость договора составила 20 000 евро. Исследователям предстоит определить, насколько известковые стены средневекового монастыря готовы к монтажу конструкций кровли, а также как их предстоит для этого подготовить. Кроме того предстоит собрать мировые примеры похожих работ, и оценить их методику применительно к объекту в Таллинне.

В перспективе восстановление постоянной или раздвижной крыши над монастырем может быть экономным решением, поскольку Таллинн потратил около полумиллиона евро на установку и снятие крыш во время фестивалей Birgitta. К тому же, наличие кровли позволит проводить мероприятия в Пирита чаще, отметил Лийнат.

По словам старейшины, результаты исследования будут готовы в сентябре-октябре нынешнего года.