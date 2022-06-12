В Таллинне изучают, можно ли соорудить крышу над монастырем в Пирита
Монастырь в Пирита был разрушен в 1575 году войсками Ивана ГрозногоФото: Meeli KÃ¼ttim
Над руинами монастыря Святой Бригитты в Таллинне может в обозримом будущем снова появиться крыша. Районная управа Пирита заключила договор о проведении исследования с целью выяснить, насколько реально смонтировать над монастырем кровлю. Их результаты будут известны в начале осени.
«Цель исследования – определить состояние руин и найти решения, которые обеспечат не только строительство постоянной крыши на руинах монастыря, но и сохранение открывающихся из-за руин видов»,— заявил старейшина района Пирита Тынис Лийнат, его слова цитирует городской портал Таллинна
.
Стоимость договора составила 20 000 евро. Исследователям предстоит определить, насколько известковые стены средневекового монастыря готовы к монтажу конструкций кровли, а также как их предстоит для этого подготовить. Кроме того предстоит собрать мировые примеры похожих работ, и оценить их методику применительно к объекту в Таллинне.
В перспективе восстановление постоянной или раздвижной крыши над монастырем может быть экономным решением, поскольку Таллинн потратил около полумиллиона евро на установку и снятие крыш во время фестивалей Birgitta. К тому же, наличие кровли позволит проводить мероприятия в Пирита чаще, отметил Лийнат.
По словам старейшины, результаты исследования будут готовы в сентябре-октябре нынешнего года.
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