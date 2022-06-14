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В Эстонию прибыло уже более 42 000 украинских беженцев

Как сообщает портал rus.err.ee, с начала войны в Украине Эстония приняла уже более 42 000 украинских военных беженцев.

Украинские военные беженцы в Таллинне.Фото: Андрас Кралла
Ранее представители правительства заявляли, что Эстония готова разместить на своей территории до 50 000 украинских беженцев, напоминает rus.err.ee.
Согласно статистике Департамента полиции и погранохраны, с 6 по 12 июня в Эстонию прибыло 1969 военных беженцев из Украины, в том числе 333 ребенка.
При этом 1082 жителя Украины следовали через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.
Всего с конца февраля нынешнего года Эстония приняла 42 257 украинских беженцев.
Доля украинских беженцев от общего числа безработных в стране составляет 10,5%, 2388 беженцев уже сумели найти в Эстонии работу.

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