В Эстонию прибыло уже более 42 000 украинских беженцев
Как сообщает портал rus.err.ee, с начала войны в Украине Эстония приняла уже более 42 000 украинских военных беженцев.
Украинские военные беженцы в Таллинне.Фото: Андрас Кралла
Ранее представители правительства заявляли, что Эстония готова разместить на своей территории до 50 000 украинских беженцев, напоминает rus.err.ee
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Согласно статистике Департамента полиции и погранохраны, с 6 по 12 июня в Эстонию прибыло 1969 военных беженцев из Украины, в том числе 333 ребенка.
При этом 1082 жителя Украины следовали через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.
Всего с конца февраля нынешнего года Эстония приняла 42 257 украинских беженцев.
Доля украинских беженцев от общего числа безработных в стране составляет 10,5%, 2388 беженцев уже сумели найти в Эстонии работу.
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Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Передовица ДВ: я не халявщик, я партнёр!
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.