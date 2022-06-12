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12 июня 2022 в 10:57 Поделиться:









ООН: временную защиту в Европе получили 3,2 млн украинцев, Эстония приняла 39 800 человек

На фоне вторжения России в Украину Европа переживает один из самых острых гумманитарных кризисов в своей истории Фото: FABRIZIO BENSCH, Reuters/Scanpix

Организация объединенных наций опубликовала статистику по числу беженцев из Украины, покинувших страну с момента начала российского вторжения, а также по получившим статус международной защиты в странах ЕС.

Согласно данным ООН, всего за время полномасштабной войны Украину покинуло 7 363 623 человек. Эта цифра включает как граждан страны, так и держателей украинского вида на жительство. Вернулись в страну за это же время 2 387 834 украинцев.