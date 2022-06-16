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16 июня 2022 в 8:26 Поделиться:









Starship сокращает десятую часть сотрудников

Еще в начале марта основатель компании Ахти Хейнла заявлял в утренней программе радио Äripäev, что компания начнет набор сотен сотрудников. Фото: Eiko Kink

Автоматизированная курьерская компания Starship Technologies сокращает 11% своих сотрудников и закрывает некоторые отделения, ссылаясь на их низкий уровень прибыли в ближайшем будущем, пишет Äripäev.

Глобальная экономическая среда и рынок инвестиций резко изменились, и Starship, которая недавно привлекла 100 млн долларов, должна идти с ними в ногу, сообщила компания в пресс-релизе.

Сотрудники будут сокращены как в местных отделениях, так и на уровне корпорации. Всего количество работников компании уменьшится на 11%. Дальнейшее внимание будет сосредоточено на «сокращении затрат и повышении прибыльности».

В частности, Starship отметил «небольшое количество отделений в Германии и США», где деятельность будет прекращена в ближайшие два месяца, поскольку прогнозы компании показывают, что достичь желаемого уровня доходности в ближайшее время не удастся.

В этом году Starship привлек 100 млн долларов инвестиций и подписал соглашение о финансировании на 50 млн евро с Европейским инвестиционным банком. Еще в начале марта основатель компании Ахти Хейнла заявлял в утренней программе радио Äripäev, что компания начнет набор сотен сотрудников.

По данным Craft.co, по состоянию на июнь в компании работало 627 сотрудников по всему миру. По состоянию на первый квартал количество эстонских работников компании достигало 237 человек. В январе Хейнла заявлял, что если сейчас в Эстонии около сотни инженеров, то через год их может быть 150-200. Компания также планировала нанять еще почти 800 человек по всему миру.

Утром Ахти Хейнла был недоступен для комментариев.