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    Страх перед войной утихает: в Эстонию приезжает все больше зарубежных туристов

    «В этом сезоне туристы пытаются наверстать упущенное. Число туристов из Испании и Франции в Эстонии побило рекорды всех времен», – отметила директор центра развития туризма Лийна Мария Лепик.Фото: Liis Treimann

    В летний период в Эстонии наблюдается увеличение числа иностранных туристов – это связано как с отступлением пандемии коронавируса, так и с уменьшением страха перед войной, передает rus.err.ee.

    «Сейчас, действительно, грех жаловаться, потому что туристы вновь стали приезжать в Эстонию. Прежде всего нас очень радует возвращение финнов. И латыши в последние месяцы бьют рекорды по посещению нашей страны за последние несколько лет. Это нас очень радует», – отметила директор центра развития туризма Лийна Мария Лепик.
    По словам Лепик, Центр развития туризма отмечает, что Эстония по-прежнему является безопасной страной: «Эстония не участвует в войне, Эстония является членом НАТО и Европейского Союза – именно на этом мы делаем акцент, чтобы развеять страхи туристов».
    Менеджер по связям с партнерами компании Go Travel Аге Пыдер сказал, что показатели развития туризма сейчас улучшаются, хотя в начале войны было аннулировано очень много групповых туров: «С началом войны было аннулировано много поездок – как минимум, половина. Сейчас сектор туризма, к счастью, начинает быстро восстанавливаться».
    По словам Лийны Марии Лепик, европейцы являются смелыми путешественниками, у них уменьшился страх перед войной, и сейчас они отправляются в поездки, которые раньше были отменены из-за коронавируса: «В этом сезоне туристы пытаются наверстать упущенное. Число туристов из Испании и Франции в Эстонии побило рекорды всех времен».

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