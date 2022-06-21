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    Прибыль Elering резко упала

    Глава Elering Таави Вескимяги заработал в прошлом году 170 500 евро, или 14 000 евро в месяц. Два других члена правления должны были «довольствоваться» ежемесячной зарплатой в размере 10 000 евро.Фото: Liis Treimann

    Стремительный рост цен на электроэнергию значительно увеличил оборот Elering, однако съел большую часть прибыли госкомпании.

    Доход от продаж государственного оператора электросетей Elering значительно вырос в прошлом году: со 137 млн евро до 207 млн евро. При этом чистая прибыль компании упала с обычных 17-32 млн евро до всего лишь 5 млн евро. Маржа снизилась с 18% до 4,5%.

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