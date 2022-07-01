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1 июля 2022 в 10:21 Поделиться:









Pipedrive увеличила оборот, но потеряла в прибыли

По словам технического директора Pipedrive Агура Йыги, компания продолжает уверенный рост. Фото: Helis Hämarsalu

Оборот компании по разработке программного обеспечения Pipedrive в прошлом году вырос на 32% до 83,8 млн евро, а операционная прибыль составила 1,98 млн евро.

Годом ранее оборот составлял 63,6 млн евро, а операционная прибыль — 11,97 евро.

По словам технического директора Pipedrive Агура Йыги, компания продолжает уверенный рост.

«Наш прошлый год характеризовался значительными инвестициями в разработку продукта, изменениями в руководстве компании и значительным увеличением затрат на рабочую силу в связи с увеличением команды и повышением заработной платы», – добавил он. Количество сотрудников компании в Эстонии превысило 500 человек.

Pipedrive — компания по разработке программного обеспечения, основанная в 2010 году Тимо Рейном, Урмасом Пурде, Рагнаром Сассом, Мартином Хенком и Мартином Таюром. Разработанные Pipedrive инструменты для продаж используют более 100 000 компаний в более чем 150 странах.

Мажоритарным инвестором компании является Vista Equity Partners, кроме того, фирма привлекла капитал от инвестиционных фондов Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Atomico, DTCP и Rembrandt Venture Partners. Офисы Pipedrive расположены в Таллинне, Тарту, Лондоне, Лиссабоне, Берлине, Праге, Риге, Дублине, Нью-Йорке и Сент-Питерсберге.