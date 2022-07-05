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    Финские фермеры получат дополнительную многомиллионную помощь

    На дополнительную поддержку фермеров правительство Финляндии выделяет свыше 20 млн евро. Новые субсидии призваны гарантировать бесперебойность поставок сельскохозяйственной продукции.

    На поддержку фермеров финское правительство выделяет свыше 20 млн евро.Фото: ALESSANDRO RAMPAZZO, AFP
    Как отмечает финское Продовольственное агентство (Ruokavirasto), с началом вторжения России в Украину возникли значительные проблемы на сельскохозяйственном и продовольственном рынках.

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