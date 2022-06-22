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dv.ee

22 июня 2022 в 8:41 Поделиться:









Эстония вошла в шестерку стран ЕС по уровню цен на алкоголь, лидер – Финляндия

Дешевле всего алкоголь продавался в Венгрии (на 17% чем в среднем по ЕС), Австрии (на 16%) и Германии (на 13,6%). Фото: Andras Kralla

Общий уровень цен на алкогольные напитки в Финляндии за прошлый год был самым высоким в ЕС.

Алкоголь в Финляндии стоил на 120% больше, чем в среднем по Евросоюзу. В 2020 году разница составила 91%, пишет rus.err.ee со ссылкой на Евростат.

В первую десятку списка самых дорогих стран по уровню цен на алкогольную продукцию в 2021 году также вошли Ирландия (100,8%), Швеция (62%), Греция (54,7%), Дания (44,8%), Эстония (29,2%), Латвия (27,7%), Мальта (27,2%), Хорватия (17%) и Кипр (16,2%).

Дешевле всего алкоголь продавался в Венгрии (на 17% чем в среднем по ЕС), Австрии (на 16%) и Германии (на 13,6%).