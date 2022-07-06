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    На фоне секс-скандала правительство Джонсона покинуло два министра

    Многие из ушедших в отставку консерваторов призвали Бориса Джонсона последовать их примеру и сложить с себя полномочия главы правительства.Фото: Shutterstock

    Два члена правительства Великобритании – министр здравоохранения и социальных дел Саджид Джавид и министр финансов Риши Сунак – подали в отставку вечером во вторник, 5 июля, заявив, что потеряли доверие к премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону, пишет DW.

    Заявления об уходе в отставку Сунак и Джавид подали на фоне скандала, разгоревшегося вокруг заместителя парламентского организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера. На прошлой неделе он устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе «Карлтон». При этом Пинчер в пьяном виде приставал к двум мужчинам. Впоследствии политик раскаялся в содеянном и подал в отставку.
    Как выяснилось, Борису Джонсону (Консервативная партия) при назначении Пинчера на руководящие партийные и правительственные должности было известно, что тот в прошлом уже был фигурантом парламентского расследования в связи с домогательствами.
    Сообщая в Twitter о намерении уйти в отставку, Риши Сунак написал: «Общество по праву ожидает от правительства, что оно будет осуществлять свою работу тщательно, компетентно и серьезно. Я понимаю, что это может быть моей последней министерской должностью, но полагаю, что за эти стандарты стоит бороться».
    Отставки других политиков из Консервативной партии
    Вскоре после того, как стало известно об отставках глав министерств финансов и здравоохранения, со своих постов решили уйти еще несколько представителей Консервативной партии. В частности, как пишет газета The Guardian, речь идет о зампредседателя Консервативной партии по делам молодежи Биме Афолами, торговом представителе Великобритании в Марокко Эндрю Маррисоне, а также политиках Сакибе Бхатти, Джонатане Гуллисе и Николе Ричардсе, которые решили оставить свои посты парламентских личных секретарей.
    Кроме того, об отставке сообщил парламентский секретарь в министерстве юстиции, Генеральный солиситор в Англии и Уэльсе Алекс Чок. Многие из ушедших в отставку консерваторов призвали Бориса Джонсона последовать их примеру и сложить с себя полномочия главы правительства.

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