Делов-то: министр-еж, президент-утка и золотой купол против дронов

Инфопространство заполонили хромые утки и ежики, биржу пустили под откос, а Кремниевой долине указали на ее место.
Дональд Трамп проиграл промежуточные выборы, демократы взяли под контроль Конгресс, а американский президент превратился в «хромую утку». Теперь американский президент без оглядки на избирателей будет отыгрываться на внешней политике?
Одной из тем американских выборов стал искусственный интеллект и дата-центры: избиратели недовольны тем, сколько энергии и воды они потребляют и как влияют на простых жителей. Выборы стали своего рода протестом против Кремниевой долины и технократов, а их результаты немедленно обрушили биржу. Восстание против машин началось раньше, чем машины успели восстать против человечества? Затормозится ли теперь развитие ИИ и какими видятся перспективы акций в технологическом секторе?
Eesti Energia планирует сократить около 400 человек, а министр финансов Юрген Лиги говорит, что, если не сокращать сейчас, потом сокращенных будет еще больше. Госпредприятие должно быть эффективным или социальный аспект перевешивает прочие соображения? Ситуацию комментирует председатель Профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова.
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Ханно Певкур объявил, что уходит из политики, и готовится стать мудрым советчиком Калевипоэга в качестве ежа: в конце октября экс-министр учредил фирму Siil Strategic Advisory. А его родная Партия реформ тем временем трещит по швам. Кто в домике остался и придет ли конец теремку?
В эстонской оборонной промышленности, похоже, решили, что лучший способ защитить страну от дронов – накрыть ее куполом. Желательно золотым и без тендера. Где проходит грань между законным исключением из правил и злоупотреблением с помощью медиа- и политической манипуляции? И почему мы опять говорим о лобби «Ээсти 200»? Это особенность конкретной партии или так будет с любой политической силой, которая изначально позиционирует себя как представляющая интересы бизнеса?
Об этом и о многом другом рассуждали Олеся Лагашина, Екатерина Мереминская и Дмитрий Фефилов.