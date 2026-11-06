Назад Делов-то: министр-еж, президент-утка и золотой купол против дронов Инфопространство заполонили хромые утки и ежики, биржу пустили под откос, а Кремниевой долине указали на ее место.

Дональд Трамп проиграл промежуточные выборы, демократы взяли под контроль Конгресс, а американский президент превратился в «хромую утку». Теперь американский президент без оглядки на избирателей будет отыгрываться на внешней политике?

Одной из тем американских выборов стал искусственный интеллект и дата-центры: избиратели недовольны тем, сколько энергии и воды они потребляют и как влияют на простых жителей. Выборы стали своего рода протестом против Кремниевой долины и технократов, а их результаты немедленно обрушили биржу. Восстание против машин началось раньше, чем машины успели восстать против человечества? Затормозится ли теперь развитие ИИ и какими видятся перспективы акций в технологическом секторе?

Eesti Energia планирует сократить около 400 человек, а министр финансов Юрген Лиги говорит, что, если не сокращать сейчас, потом сокращенных будет еще больше. Госпредприятие должно быть эффективным или социальный аспект перевешивает прочие соображения? Ситуацию комментирует председатель Профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова.