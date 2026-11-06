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Решение принято: Айвар Сыэрд пойдет на выборы от Партии реформ

Если в августе давний член Партии реформ и депутат Рийгикогу Айвар Сыэрд еще не был уверен, будет ли баллотироваться на предстоящих выборах, то теперь он принял решение.
«Я принял решение баллотироваться по списку Партии реформ в Харьюмаа и Рапламаа», – сказал давний член партии Айвар Сыэрд.
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